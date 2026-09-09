«لوفتهانزا» و«ويز إير» تستأنفان رحلاتهما إلى دبي وأبوظبي أكتوبر المقبل

قالت مجموعة لوفتهانزا الألمانية إنها ستستأنف رحلاتها إلى دبي تدريجياً اعتباراً من أواخر أكتوبر 2026، مع خطط للوصول إلى تشغيل ما يصل إلى 36 رحلة أسبوعياً من وإلى دبي عند اكتمال عملياتها.

كما أعلنت شركة ويز إير عودة مدينتي دبي وأبوظبي إلى شبكة رحلاتها، إلى جانب جدة وعمّان، وقالت الشركة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي إن المدن الأربع "ستعود" إلى شبكتها، داعية المسافرين إلى حجز الرحلات.