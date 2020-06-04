بالفيديو.. منافذ وشركات في دبي تطبّق تدابير احترازية لمواكبة عودتها للعمل بنسبة 100%

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

استأنفت مراكز تجارية وشركات في دبي، مظاهر العودة الكاملة للعمل بنسبة 100%، أمس، حسب قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، والتي أعلنت أول من أمس فتح المراكز التجارية والشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 100% اعتباراً من تاريخ يوم أمس.

وأفاد مسؤولون في مراكز تجارية وشركات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن مباشرة العودة للعمل واكبتها خطط وإجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما لجأت منافذ مراكز تجارية لزيادة عدد مشرفي وموظفي الأمن للتحقق بشكل أكبر من إجراءات التباعد الاجتماعي، وقياس درجة الحرارة، والتزام المتسوقين بارتداء الكمامات.

القرارات الحكومية

وتفصيلاً، قال مدير العلاقات العامة في مركز «أربيان سنتر» التجاري، أحمد يوسف، إن المركز باشر أمس عملية الفتح لأعماله بنسبة 100%، وفق القرارات الحكومية، وهو ما اقتضى إعادة فتح مواقف السيارات بشكل كامل، بعدما كانت تعمل بشكل جزئي مع إغلاق بعضها لتطبيق العمل الجزئي بالمركز، لافتاً إلى أن «المركز شهد إقبالاً بشكل ملحوظ أمس، ومن المتوقع العودة بشكل تدريجي لنمو زيارات المتسوقين».

وأوضح أن «عملية مباشرة العمل بشكل كامل استدعت تنفيذ خطط وتدابير احترازية مشددة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال زيادة المشرفين وموظفي الأمن بمختلف أنحاء المركز وعند المداخل والمخارج، لتنفيذ عمليات قياس حرارة الزائرين وإجراءات التباعد الاجتماعي، مع التأكد من التزام كل المتسوقين بارتداء الكمامات واستخدام سوائل تعقيم الأيدي في أنحاء المركز»، لافتاً إلى أن «مناطق ألعاب وترفيه الأطفال بالمركز لم تتم إعادة فتحها، مع تطبيق إجراءات للسلامة والصحة العامة بمنع دخول الأطفال للمركز خلال الفترة الراهنة».

بدوره، قال المتحدث الرسمي لمراكز مجموعة «أسواق»، التابعة لمؤسسة «دبي للاستثمارات الحكومية»، عبدالحميد الخشابي، إن «العمل بنسبة 100% في مراكز التسوق التابعة للمجموعة، تم تنفيذه عبر إعادة الفتح الكامل لمواقف السيارات مع مباشرة العمل بشكل طبيعي بالمراكز، والذي تطلب تطبيق إجراءات احترازية للسلامة في مواجهة فيروس كورونا، وزيادة عدد المشرفين والموظفين لمتابعة التباعد الاجتماعي وقياس الحرارة، ومنع اصطحاب الأطفال وكبار السن للمراكز، وفقاً لتعليمات الصحة العامة». وأضاف أن «إدارة المراكز وفرت معقمات للأيدي في مناطق مختلفة لدعم استخدامها من قبل المتسوقين، خصوصاً مع زيادة العدد المتوقع للمتسوقين خلال الفترة المقبلة، والتي بدأت مؤشراتها أمس بشكل ملحوظ في المراكز، ما سيكون له مردود إيجابي».

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة «الأغذية المتحدة»، فتحي الخياري، إلى أن «الشركة، مع مباشرة العمل بالمصانع والمكاتب، عملت على توفير إجراءات احترازية مشددة، سواء من حيث تطبيق عمليات التباعد بين الموظفين، والتي تم الاستعداد لها على نطاق موسع أخيراً، أو من خلال عمليات التعقيم للمكاتب ومرافق خطوط الإنتاج، التي تتجاوز الأربع مرات يومياً بنسب مختلفة، للمحافظة على إجراءات السلامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا».

وأضاف أن «الشركة عملت، أخيراً، على تطبيق إجراءات موسعة للتدابير الاحترازية، شملت إضافة ثلاثة مبانٍ جديدة لسكن العمال، بما يدعم آليات فعالة للتباعد في ما بينهم، حيث إن الغرف الكبيرة التي كانت تستوعب أربعة موظفين سابقاً أصبحت تضم حالياً اثنين فقط لتوفير أسس للتباعد والسلامة».

من جانبه، قال مدير خدمات التسويق في الشركة «الوطنية للمواد الغذائية»، سانجاي بهاتيا، إن «فتح العمل بالشركات والمؤسسات الخاصة بدبي بنسبة 100% من القرارات الإيجابية الداعمة لأنشطة الشركات، والتي بدأت في تطبيقها اعتباراً من أمس»، لافتاً إلى أن «مباشرة العودة للعمل واكبتها الشركة بإجراءات تعقيمية لمرافق المكاتب والشركة، مع إلزام الموظفين بالتباعد من خلال وضع مسافات تتجاوز المترين بين كل منهم، مع الالتزام بارتداء الكمامات واستخدام سوائل تعقيم الأيدي».

يشار إلى أن دبي تضم عدداً من أبرز المراكز التجارية والمولات في العالم، ومن بينها دبي مول، الذي يتضمن أبرز وأشهر الماركات العالمية في مجال التجزئة.

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