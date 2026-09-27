الشرطة التركية تقبض على امرأة حامل محكومة بالسجن 260 عاماً (فيديو)

شهدت العاصمة التركية أنقرة واقعة سرقة لافتة، بعدما أقدمت لصة محكومة بالسجن 260 عامًا، على دخول منزل في منطقة غولباشي وسرقة أموال ومصوغات ذهبية تقدر قيمتها بنحو 170 ألف ليرة تركية، قبل أن تحاول مغادرة المدينة بالحافلة، إلا أن الشرطة تمكنت من توقيفها.

وبحسب تحقيقات فرق مكتب مكافحة السرقة والنشل في مديرية أمن أنقرة، بتنسيق مع النيابة العامة في أنقرة، تمكنت الشرطة من تحديد هوية المشتبه بها بعد تتبع تحركاتها عقب عملية السرقة.

وأظهرت التحقيقات أن المشتبه بها، التي تبين أنها حامل، توجهت إلى المنزل وهي ترتدي عباءة سوداء وقبعة بهدف عدم التعرف عليها، ثم دخلت من باب المنزل الذي لم يكن مغلقًا بإحكام، واستولت على أموال ومصوغات ذهبية تقدر قيمتها بنحو 170 ألف ليرة.

وبعد تنفيذ السرقة، توجهت المشتبه بها إلى إحدى الحدائق وبدلت ملابسها في محاولة لإخفاء هويتها، ثم استقلت سيارة أجرة وغادرت المنطقة.

ووسعت الشرطة نطاق التحقيق، لتكتشف تورطها في حادثتي سرقة أخريين من منزلين في ولايتي بولو وقسطمونو.

وبحسب التحقيقات، وقعت إحدى السرقات في بولو خلال أغسطس/آب، واستولى خلالها المتورطون على أموال ومصوغات بقيمة تقارب 300 ألف ليرة، بينما وقعت الثانية في قسطمونو خلال سبتمبر/أيلول، وبلغت قيمة المسروقات فيها نحو 40 ألف ليرة.

وكشفت سجلات المشتبه بها عن وجود 152 قيدًا جنائيًا على خلفية جرائم سرقة، إضافة إلى صدور أحكام نهائية بحقها بإجمالي 260 عامًا من السجن.

وبعد تحديد وجهتها، تمكنت فرق الشرطة من توقيفها أثناء محاولتها مغادرة أنقرة على متن حافلة متجهة إلى قونية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، أُحيلت المشتبه بها إلى القضاء، وقررت هيئة المحكمة توقيفها وإيداعها السجن.

