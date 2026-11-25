ليست العودة إلى عالم «ألعاب الجوع» مجرد محاولة لاستثمار نجاح سينمائي سابق، أو استدعاء شخصيات ارتبط بها الجمهور على مدى سنوات، بل تبدو أشبه بإعادة فتح فصل من تاريخ هذا العالم، بحثاً عن حكاية جديدة تمنح السلسلة حياة إضافية، ففي فيلم «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping - ألعاب الجوع: شروق يوم الحصاد»، تختار هوليوود العودة إلى زمن يسبق أحداث الحكاية الأصلية، لتعيد النظر في شخصية عرفها المشاهدون من موقع مختلف، وتكشف الظروف التي صنعتها.

وتأتي هذه العودة في وقت يواصل الفيلم تصدر شباك التذاكر العالمي، بعدما حقق نحو 225 مليون دولار في افتتاحه، في مؤشر إلى أن عالم «بانيم» لايزال يمتلك قدرة على استقطاب الجمهور، رغم مرور سنوات على انطلاق السلسلة السينمائية، لكن أهمية هذا النجاح تتجاوز الحصيلة التجارية، إذ تعكس استمرار حضور الأعمال التي تبني عوالم سردية متكاملة، وتمنح الشخصيات الثانوية مساحة للتحول إلى أبطال حكايات مستقلة.

المرشد الساخر

يختار الفيلم شخصية «هايميتش أبيرناثي» لتكون مدخلاً إلى هذه العودة، فالشخصية التي عرفها الجمهور في الأفلام السابقة، بوصفها المرشد الساخر والمثقل بتجارب الماضي، تظهر هنا في مرحلة الشباب، قبل أن تتحول التجربة التي يخوضها إلى جزء أساسي من تكوينها، ويعود العمل إلى النسخة الـ50 من ألعاب الجوع، المعروفة باسم «مذبحة الربع الثاني»، حين يُجبر هايميتش، وهو في الـ16 على المشاركة في منافسات تضع حياة الأطفال في مواجهة آلة السلطة والترفيه الجماهيري.

النجاح التجاري للفيلم مؤشر إلى أن عالم «بانيم » لايزال يمتلك قدرة على استقطاب الجمهور. من المصدر

وتكمن دلالة هذا الاختيار في نقل الشخصية من موقع الشاهد على المأساة إلى موقع من عاشها واختبرها، فبدلاً من الاكتفاء بتوسيع الحكاية عبر شخصيات جديدة، يعود الفيلم إلى شخصية مألوفة، ويعيد بناء تاريخها، في محاولة لإضافة طبقات نفسية وسردية إلى ما يعرفه الجمهور عنها، وهي مقاربة باتت حاضرة بقوة في السينما المعاصرة، حيث لم تعد العودة إلى الماضي مجرد استعادة زمن سابق، بل وسيلة لإعادة تفسير الحاضر، وتقديم شخصيات مألوفة من زوايا لم تتح للأفلام الأصلية استكشافها.

جوهر «السلسلة»

يستند الفيلم إلى رواية سوزان كولينز الصادرة عام 2025، ويؤدي جوزيف زادا شخصية هايميتش في شبابه، خلفاً لوودي هارلسون الذي جسد الشخصية في الأفلام السابقة.

وتشاركه البطولة ماكينا غريس، إلى جانب رالف فاينس وغلين كلوز وكيران كولكين وإيل فانينغ وجيسي بليمونز، فيما يتولى فرانسيس لورانس الإخراج، مواصلاً علاقته السينمائية بالعالم الذي أخرج عدداً من أجزائه.

ولا ينفصل اختيار هذه المرحلة الزمنية عن جوهر السلسلة، التي تجاوزت منذ بدايتها حدود أفلام المغامرة والخيال العلمي، لتطرح أسئلة عن السلطة، والتفاوت الاجتماعي، وصناعة الفرجة، وتحويل العنف إلى مادة استهلاكية، ففي عالم «بانيم» لا تقتصر ألعاب الجوع على اختبار قدرة المتنافسين على البقاء، بل تمثل أداة سياسية وإعلامية لإحكام السيطرة على المجتمعات من خلال مشهد تلفزيوني يحول المأساة الإنسانية إلى عرض يتابعه الملايين.

الإنسان والسلطة

ومن هنا، تحمل العودة إلى «مذبحة الربع الثاني» فرصة لتوسيع هذه الأسئلة، خصوصاً أن الدورة الاستثنائية من الألعاب تضاعف عدد المشاركين، وتكشف حجم الوحشية التي يقوم عليها النظام، فالمنافسة ليست بين أفراد يسعون إلى النجاة فحسب، وإنما بين الإنسان والسلطة التي تصادر حقه في الاختيار، ثم تعيد تقديم معاناته بوصفها ترفيهاً جماهيرياً.

وفي المقابل، يكشف النجاح التجاري للفيلم عن استمرار رهان شركات الإنتاج على العوالم السينمائية القابلة للتوسع، خصوصاً تلك التي تمتلك قاعدة جماهيرية تراكمت عبر الكتب والأفلام والشخصيات، لكن التحدي لا يكمن في إعادة إنتاج عناصر النجاح السابقة، بل في تقديم إضافة حقيقية إلى العالم الأصلي، بحيث لا تبدو العودة مجرد استثمار في ذاكرة الجمهور.

الحكاية الأولى

يضع «شروق يوم الحصاد» السلسلة أمام اختبار يتجاوز شباك التذاكر: هل تستطيع العودة إلى الماضي أن تكشف ما لم تقله الحكاية الأولى، وأن تمنح شخصياتها عمقاً جديداً، أم أن الحنين إلى عالم مألوف بات وحده كافياً لإعادة الجمهور إلى الصالات؟ نجاح الافتتاح يمنح الفيلم بداية قوية، لكن القيمة الثقافية والفنية لهذه العودة ستتحدد بقدرته على تقديم حكاية تستحق أن تُروى.