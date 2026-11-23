قالت شركة إنفيديا اليوم الاثنين، إنها أعادت تعيين جنسن هوانج رئيساً ​تنفيذيا للشركة، بشكل فوري، في تراجع استثنائي عن قرارها السابق جاء بعد دعوات ‌من الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب لعودته عقب استقالته على خلفية الكشف عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مع امرأة يشتبه في أنها جاسوسة صينية.

وجاء هذا التراجع، الذي دفع سهم الشركة إلى قفزة بنسبة 33 بالمئة، بعدما قال مجلس الإدارة إنه لا يرى أي مخاطر على الأمن القومي من عودة هوانج، الذي يعتقد أيضاً أنه أقام علاقات مع موظفتين على الأقل في إنفيديا.

وتجري حالياً عدة تحقيقات بشأن الشركة، من بينها تحقيقات لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ووزارة العدل، تتعلق بقضايا تتراوح بين مخالفات محاسبية محتملة واتهامات بتهريب رقائق إلكترونية.

وأشاد ترامب، الذي كان قد حث الأسبوع الماضي إنفيديا على إعادة هوانج بعد ‌أن استبعد مجلس إدارتها عودته، بالقرار اليوم الاثنين ووصفه بأنه "القرار الصحيح والمناسب".

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال إن الحكومة الأميركية ليس لديها ما يدعو للاعتقاد بأن عودة هوانج تشكل ‌خطراً على الأمن القومي، كما لا تملك أي أدلة على تورطه ‌في سلوك غير قانوني.

لكنه دعا إنفيديا إلى مواصلة التحقيق في مدى امتثال ‌الشركة لضوابط التصدير الأميركية لضمان وفائها بالتزاماتها ‌المتعلقة بحماية الأمن القومي.

وقال رئيس مجلس إدارة إنفيديا هارفي جونز الأسبوع الماضي، إن الشركة لن تعيد توظيف هوانج رغم تصاعد ​الحملة المطالبة بعودته.

واستقال هوانج ‌في 12 نوفمبر بعد الكشف عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مع سيدة أعمال تشتبه السلطات الأميركية في تجسسها لصالح الصين، وهو اتهام تنفيه بكين.

وقاد هوانج تحول إنفيديا من شركة لتصميم رقائق ألعاب الفيديو إلى المورد المهيمن ​لمعالجات الذكاء الاصطناعي، ⁠مؤدياً دوراً محوريا في تطوير ⁠خريطة منتجات الرقائق وإدارة العلاقات مع كبار العملاء وتعزيز الروابط مع واشنطن.

وقالت إنفيديا إن مجلس إدارتها صوت بالإجماع اليوم الاثنين على إعادة هوانج إلى منصبه بعد أن أبدى اقتناعه ⁠بصراحته وقدراته القيادية.

وأضاف المجلس أنه لا يرى أن عودته تشكل خطراً على الأمن القومي، وذلك بعد تلقي آراء من مسؤولين كبار في الحكومة الأميركية.

وشكل المجلس لجنة للتحقيق في ما إذا كانت أجهزة استخبارات أجنبية قد استهدفت هوانج، وبدأ أيضاً عملية البحث عن مسؤول جديد لقواعد الامتثال.

وأوضحت الشركة أن كوليت كريس ستواصل مهامها مديرة مالية ‌للشركة.

وأحدثت استقالة هوانج أصداء واسعة من وادي السيليكون إلى تايبه وواشنطن.

وجمع التماس يطالب بإعادته إلى منصبه أكثر من ​180 ألف توقيع، من بينها توقيع إيلون ماسك، مما يبرز حجم التأييد الاستثنائي لمسؤول تنفيذي تنحى عن منصبه وسط جدل.

ويسلط قرار إعادته الضوء على النفوذ الكبير الذي يتمتع به هوانج داخل إنفيديا، ويثير تساؤلات أوسع بشأن مدى استمرار اعتماد واحدة من أعلى الشركات قيمة ​في العالم على أحد مؤسسيها.