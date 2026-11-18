تستعد شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" لاستئناف رحلاتها الجوية بين باريس ودبي اعتباراً من الخميس 19 نوفمبر الجاري، وفقاً لآخر تحديث لجدول رحلات الشركة.

وأعادت الشركة طرح المقاعد للحجز على رحلات المسار بين مطار باريس شارل ديغول ومطار دبي الدولي اعتباراً من 19 نوفمبر، في خطوة تمهد لاستئناف عملياتها على هذا الخط.

وشهدت حركة الطيران الدولي إلى دبي عودة لعدد من شركات الطيران العالمية، مع استعادة بعض الناقلات خدماتها خلال أكتوبر ونوفمبر الجاري، فيما تستعد شركات أخرى لاستئناف رحلاتها خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع موسم السفر الشتوي.

وتتصدر الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز" قائمة الشركات الكبرى التي عادت إلى دبي، إذ استأنفت رحلاتها اليومية بين مطار لندن هيثرو ومطار دبي الدولي في 3 نوفمبر الجاري، كما عادت شركات أخرى إلى تشغيل رحلاتها، خلال الفترة الماضية منها الخطوط الجوية الفلبينية، وطيران أستانا، والخطوط اليونانية، "إيجيان" التي استأنفت رحلاتها بين أثينا ودبي.

كما شهدت الفترة السابقة عودة الخطوط الجوية الروسية والتركية والقبرصية، إلى جانب عدد من شركات الطيران التي أعادت تشغيل رحلاتها، من بينها الخطوط الملكية المغربية وصن إكسبريس وسيبو باسيفيك، فيما من المقرر أن تستأنف شركات طيران أخرى عملياتها خلال الأسابيع المقبلة.

ويرتبط مطار دبي الدولي حالياً بـ 235 وجهة في 101 دولة عبر 57 شركة طيران، واستقبل مطار دبي الدولي 50.4 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.