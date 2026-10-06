36 رحلة أسبوعية إضافية.. «مطارات دبي» تعلن عودة مزيد من الرحلات بين دبي وأوروبا

أعلنت مطارات دبي عودة ما يصل إلى 36 رحلة أسبوعية بين دبي وعدد من الوجهات الأوروبية إلى مطار دبي الدولي اعتباراً من أكتوبر الجاري، في خطوة توفر خيارات سفر إضافية أمام المسافرين، تشمل رحلات العطلات والأعمال والزيارات العائلية ورحلات الربط.

وأوضحت "مطارات دبي" في منشور عبر حسابها على منصة "إكس" أن عودة الرحلات الأوروبية تشمل 4 شركات طيران، مع بدء التشغيل في مواعيد مختلفة.

وتستأنف لوفتهانزا رحلاتها من دبي إلى ميونخ وفرانكفورت اعتباراً من 25 أكتوبر، فيما تعود الخطوط الجوية السويسرية لتسيير رحلاتها من دبي إلى زيورخ ابتداءً من 27 أكتوبر.

كما تبدأ شركة "يورو وينغز" تشغيل رحلات من دبي إلى برلين وشتوتغارت وكولونيا-بون اعتباراً من 1 نوفمبر، وتنضم الخطوط الجوية النمساوية إلى هذه الشركات، مع استئناف الرحلات من دبي إلى فيينا اعتباراً من 12 ديسمبر.

وبحسب "مطارات دبي"، فإن عودة هذه الرحلات توفر للمسافرين خيارات إضافية للسفر بين دبي والمدن الأوروبية المذكورة، سواء لأغراض العطلات أو الأعمال أو الزيارات العائلية.

يشار إلى أن مؤسسة "أو إيه جي" الدولية المتخصصة في توفير بيانات المطارات وشركات الطيران، كشفت أن شركات الطيران العاملة في مطار دبي الدولي جدولت 4.57 ملايين مقعد على الرحلات الدولية خلال أكتوبر الجاري، بواقع نحو 9.15 ملايين مقعد في الاتجاهين، ليحافظ "المطار" على موقعه في صدارة أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، من حيث السعة الدولية المجدولة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت السعة المجدولة للرحلات الدولية في مطار دبي الدولي خلال أكتوبر إلى 4.57 ملايين مقعد، مقارنة بنحو 4.34 ملايين مقعد في سبتمبر الماضي، بزيادة تقارب 230 ألف مقعد، وبنسبة نمو 5.3% تقريباً.