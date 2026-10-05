"الطيران المدني" تعلن انتهاء عمليات نقل المسافرين إلى تل أبيب في أعقاب التوقف المؤقت لرحلات فلاي دبي إليها

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن انتهاء عمليات نقل المسافرين إلى تل أبيب، وذلك في أعقاب التوقف المؤقت لرحلات شركة فلاي دبي إلى هذه الوجهة مشيرة إلى أنه تم تسيير 37 رحلة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون، منذ يوم الجمعة الثاني من أكتوبر 2026 نقلت 7479 مسافراً.

وأوضحت الهيئة في هذا الصدد أن الجهات المعنية بالدولة أصدرت تصاريح للناقلات الإسرائيلية لتشغيل رحلات إلى دبي، إلى جانب الرحلات التي تسيرها شركة الاتحاد للطيران، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة كبديل للرحلات المجدولة الاعتيادية التي تأثرت بالإيقاف المؤقت لشركة فلاي دبي، بما يسهم في توفير خيارات سفر للمسافرين خلال تلك الفترة.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن عملية تنسيق عودة المسافرين الذين تعثرت رحلاتهم وتُركوا عالقين قد اكتملت، وأنهم عادوا إلى وجهاتهم.

ونوهت الهيئة إلى استمرار طيران الاتحاد تسيير رحلاتها إلى تل أبيب حسب الرحلات المجدولة، بما يوسع خيارات السفر المتاحة للمسافرين.

وتواصل الهيئة العامة للطيران المدني تنسيقها مع كافة الجهات المعنية وشركات الطيران ذات الصلة، بما يدعم استمرارية حركة النقل الجوي وخدمة المسافرين.