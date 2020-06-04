بالفيديو.. سركيس: التطبيق الكامل للإجراءات الوقائية مع عودة الشركات للعمل بكامل طاقتها

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال المدير العام لشركة «بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس، إن «الشركة بدأت استئناف العمل قبل فترة بشكل تدريجي تماشياً مع القرارات الصادرة من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي»، لافتاً إلى أن «عودة الموظفين إلى العمل من المكتب بنسبة 100%، بدأ وسط تدابير مشددة، مع الالتزام بالتطبيق الدقيق والكامل للإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)».

وأضاف سركيس: «حرصنا على الاستعداد مبكراً لاستئناف العمل من المكاتب، مع التركيز على توفير بيئة آمنة وصحية للموظفين والمتعاملين معاً تضمن السلامة للجميع والعمل بكفاءة عالية».

وذكر أن «حركة السياحة الداخلية ستلعب دوراً في مرحلة الانتعاش التدريجي لقطاع السياحة والسفر في الفترة الحالية، إلا أن نشاط القطاع يرتبط بالدرجة الأولى بافتتاح مطار دبي الدولي الذي يعد أكبر محور للنقل الجوي في العالم»، مشيراً إلى أن «العمل لدى وكالات السياحة والسفر، ينحصر حالياً في معاملات السفر بالنسبة للمقيمين والزوار الراغبين بالسفر إلى بلدانهم أو الذين يودون العودة إلى الإمارات، فضلاً عن حجوزات السياحة الداخلية».

وأشار إلى أن «الإجراءات التي بدأت المنشآت والمرافق السياحية في دبي باتخاذها، والتدابير الوقائية التي تتبعها وفقاً لأفضل المعايير الصحية لضمان سلامة الزوار، ستجعل منها الوجهة الأكثر استعداداً لاستقبال السياح مع فتح الحدود الدولية»، موضحاً أن «الإمارة تمتلك مقومات جذب استثنائية تستقطب سنوياً الملايين من الزوار حول العالم، وهي مؤهلة للعودة والتنافس بقوة على الصعيد العالمي».

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