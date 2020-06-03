حكومة الشارقة تضخّ 4 مليارات درهم من خلال صكوك قصيرة الأمد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة المالية المركزية في الشارقة صكوكاً بقيمة أربعة مليارات درهم، لتعزيز السيولة للبنوك التي تتخذ من الشارقة مقراً، لتمكينها من تقديم دعم مالي إضافي لقطاع الأعمال المتضررة من الظروف الاستثنائية الراهنة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه تم إصدار الصكوك المقومة بالدرهم الإماراتي لمدة 12 شهراً، على شرائح عدة، وتعد أول أداة قابلة للتداول بالعملة المحلية قصيرة الأجل في دولة الإمارات، حاصلة على تصنيف استثماري قصير المدى بدرجة «A-2»، من قبل وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز».

وقال المدير العام لدائرة المالية المركزية في الشارقة، وليد الصايغ، إن البنوك ستكون قادرة على استخدام الصكوك ضماناً لتسهيلات السيولة الموجودة لدى البنك المركزي الإماراتي، وفقاً للوائح والسياسات التي ستضمن تدفق الأموال عبر القطاع المصرفي إلى الشرائح المستهدفة، وغيرها من الكيانات التي تواجه صعوبات مالية نتيجة «كورونا».

وأضاف: «قدمت حكومة الشارقة، منذ بدء الجائحة، العديد من الحزم والمبادرات التي تهدف إلى دعم الشركات والأفراد، وهذا الطرح المالي المبتكر يوفر التدفقات النقدية المطلوبة للقطاعات المستهدفة ضمن الإطار التنظيمي الكفؤ المعمول به».

ووفقاً للبيان، قام بنك الشارقة بالاكتتاب بما قيمته مليارا درهم ضمن الشريحة الأولى، بينما ستقوم مصارف أخرى بالاكتتاب لاحقاً بالشريحة الثانية بقيمة مليارَي درهم أيضاً

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