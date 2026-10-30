«الشارقة الإسلامي» يدرج صكوكاً بـ 500 مليون دولار في «ناسداك دبي»

احتفت بورصة «ناسداك دبي»، أمس، بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار أصدرها مصرف الشارقة الإسلامي عبر شركة «SIB Sukuk Company III Limited»، وذلك خلال مراسم قرع جرس افتتاح التداول في «ناسداك دبي».

وتمتد الصكوك (الممتازة غير المضمونة) لخمس سنوات تستحق في سبتمبر 2031 بمعدل ربح 5.850%، وقد استقطبت طلبات بقيمة 1.3 مليار دولار من مستثمرين مؤسسيين إقليميين ودوليين، وجرى تسعير الصكوك بهامش 105 نقاط أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات، وحصلت على تصنيف «A-» من وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية، وهي مدرجة إدراجاً مزدوجاً في «ناسداك دبي» وبورصة «يورونكست دبلن».

وأدرج مصرف الشارقة الإسلامي حتى تاريخه، 11 إصداراً من الصكوك بقيمة إجمالية 5.5 مليارات دولار في «ناسداك دبي»، تشمل إصدارات ضمن برامج الإصدار وأخرى مستقلة.

وقرع نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، أحمد سعد إبراهيم، جرس افتتاح التداول في «ناسداك دبي» أمس، بحضور الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، حامد علي.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، أحمد سعد، إن «نجاح هذا الإصدار والإقبال القوي الذي حظي به يجسدان ثقة المستثمرين في متانة المصرف وكفاءة أدائه ووضوح استراتيجيته، ويؤكدان مكانته في أسواق رأس المال الدولية وقدرته على استقطاب المستثمرين الإقليميين والدوليين، كما يعكسان الثقة في قوة اقتصاد دولة الإمارات وآفاق نموه».

وأضاف: «يمثل إدراج الصكوك في (ناسداك دبي) خطوة تدعم تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرتنا على اغتنام فرص النمو وتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا. ونواصل التركيز على تحقيق نمو مستدام يوازن بين التوسع والمتانة المالية، ويعزز القيمة طويلة الأجل لمساهمينا ومستثمرينا».

من جانبه، قال حامد علي: «يحافظ مصرف الشارقة الإسلامي على حضور منتظم في أسواق رأس المال الدولية على مدى عقدين، ويأتي هذا الإدراج امتداداً لعلاقة راسخة تجمعه بـ(ناسداك دبي)، فحين تستقطب البنوك الإماراتية تمويلاً طويل الأجل لدعم النمو محلياً، تتاح للمستثمرين في المنطقة وخارجها فرصة النفاذ إلى أصول متوافقة مع أحكام الشريعة ومرتبطة بالاقتصاد الإماراتي».

وأضاف: «سيظل الربط بين هذا النمو ورأس المال العالمي في صميم دورنا بوصفنا منصة رائدة لإدراج الصكوك».

يُذكر أن القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة حالياً في «ناسداك دبي» تبلغ 98.2 مليار دولار، ضمن إجمالي أدوات دين قائمة مدرجة بقيمة 144.6 مليار دولار.