«عزيزي» تضع حجر الأساس لمشروع بـ 30 مليار درهم في الشارقة

أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري، عن وضع حجر الأساس لمشروع «عزيزي فلورنس» في إمارة الشارقة بتكلفة إجمالية تبلغ 30 مليار درهم، لتنطلق بذلك الأعمال الإنشائية للمشروع الذي جرى الإعلان عنه في سبتمبر الماضي.

وحضر مراسم وضع حجر الأساس مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة عزيزي»، مرويس عزيزي، والرئيس التنفيذي لـ «مجموعة عزيزي»، فرهاد عزيزي، ونائب الرئيس التنفيذي، فواد عزيزي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، وممثلين عن الاستشاريين والمقاولين والشركاء.

ويمتد مشروع «عزيزي فلورنس» على مساحة 30 مليون قدم مربعة، ويُعد أول مشاريع «عزيزي» في الشارقة والأكبر من نوعه في الإمارة، حيث يضم 10 آلاف و200 وحدة سكنية تشمل أكثر من 7200 فيلا ووحدة «تاون هاوس»، وأكثر من 3000 شقة سكنية موزعة على ستة مناطق سكنية. كما يخصص المشروع 25% من مساحته الإجمالية للحدائق والمساحات الخضراء المفتوحة، مع خطة لزراعة أكثر من 160 ألف شجرة ونبتة.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة عزيزي»، مرويس عزيزي: «تحظى الشارقة بمكانة استثنائية في مسيرتنا، إذ احتضنت انطلاقتنا الأولى قبل 31 عاماً. واليوم، يشكل وضع حجر الأساس لمشروع (عزيزي فلورنس) بداية مرحلة جديدة نهدف من خلالها إلى تطوير مجتمع متكامل يلبي تطلعات العائلات ويشكل إرثاً معمارياً مستداماً للأجيال القادمة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة عزيزي»، فرهاد عزيزي: «يمثل وضع حجر الأساس محطة بارزة في تطوير أحد أضخم مشاريعنا السكنية المتكاملة، إذ تشهد الشارقة اليوم تحولاً استثنائياً في نهضتها العمرانية، ونفخر بالمساهمة في مسيرة نموها وازدهارها عبر مشروع يرسي معايير جديدة للجودة والقيمة المستدامة».

وبحسب «عزيزي»، تشكل «حديقة عزيزي بارديني» المعلم الأبرز في المشروع، حيث تمتد على مساحة 1.7 مليون قدم مربعة، وتوفر 32 منطقة مخصصة للأنشطة الترفيهية والرياضية والصحية والثقافية. كما تضم الحديقة مسرحاً مفتوحاً، وحديقة ألعاب مائية، وساحة للثقافة والفنون، وملاعب رياضية، ومسارات للجري وركوب الدراجات الهوائية، ومناطق لعب للأطفال، إضافة إلى مطاعم ومساحات مخصصة للفعاليات المجتمعية.

ويضم «عزيزي فلورنس» مركزاً تجارياً يمتد على مساحة 700 ألف قدم مربعة، فضلاً عن مساحات إضافية لمتاجر التجزئة تمتد على 600 ألف قدم مربعة. كما يحظى المجمع ببنية تحتية اجتماعية متكاملة تشمل مدرسة ودار حضانة، ومرافق للرعاية الصحية، ومساجد.