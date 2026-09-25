«الشارقة للاستثمار» يجمع 10 آلاف مشارك من 60 دولة

أعلن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، عن تنظيم الدورة التاسعة من «منتدى الشارقة للاستثمار 2026» يومي 14 و15 أكتوبر المقبل، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة». ويجمع المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 60 دولة، ضمن برنامج يمتد على مدى يومين، ويضم أكثر من 140 فعالية، من بينها 80 اجتماع أعمال، بهدف مناقشة أثر التحولات في التجارة والتكنولوجيا وحركة رؤوس الأموال وسلاسل الإمداد على الاقتصاد العالمي، وبحث كيفية استجابة الاقتصادات والمستثمرين لها، وتحويل متغيراتها إلى مسارات جديدة للاستثمار والتوسع وبناء الشراكات انطلاقاً من الشارقة.

ويضع المنتدى مفهوم المرونة الاقتصادية في إطار عملي من خلال أربعة محاور رئيسة تشمل: القيادة الاستراتيجية والمرونة الاقتصادية، والتكنولوجيا والحلول الذكية للصناعات، وتدفقات رأس المال الذكي ومرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب مستقبل المجتمعات والنمو الاقتصادي، بمشاركة أكثر من 80 متحدثاً، فيما تتيح أكثر من 20 جهة عارضة للمشاركين التعرف إلى الفرص والخدمات والقدرات الداعمة للاستثمار وتوسّع الأعمال.

ويتضمن برنامج المنتدى أكثر من 140 فعالية، تتنوّع بين جلسات حوارية وكلمات رئيسة وورش عمل، وتبحث الاتجاهات الاقتصادية والسياسات والتجارب المؤثرة في مستقبل الاستثمار والأعمال، كما يخصص المنتدى أكثر من 80 اجتماع أعمال للتواصل المباشر بين المستثمرين والشركات وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبحث إمكانات التمويل والتوسع والتوريد.

وقال المنسق العام للجنة «منتدى الشارقة للاستثمار»، مروان صالح العجلة: «يأتي المنتدى في مرحلة تتغير فيها حسابات المستثمرين وتتداخل العوامل المؤثرة في قراراتهم، لتعزز الحوار المباشر بين صناع السياسات وأصحاب الأعمال بما يساعد على فهم ما تحتاج إليه الأسواق فعلياً، ويمنح المستثمرين وضوحاً أكبر بشأن توجهاتها. ونرى في المنتدى هذا العام فرصة لبناء الثقة حول أولويات اقتصادية مشتركة، تستند إلى فهم واقعي للتحديات والفرص وإمكانات التعامل معها».

وتأتي نقاشات «منتدى الشارقة للاستثمار 2026» في وقت تواصل فيه الشارقة تسجيل نمو في الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ استقطبت الإمارة خلال عام 2025 استثمارات بقيمة 7.74 مليارات درهم عبر 142 مشروعاً، بزيادة سنوية بلغت 45% في عدد المشروعات، أسهمت في توفير 5673 وظيفة جديدة.