تجربة عبدالرحمن سيساكو.. «تحت دائرة الضوء» في الشارقة

تحتفي الدورة التاسعة من «منصة الشارقة للأفلام» بالتجربة السينمائية للمخرج، عبدالرحمن سيساكو، ضمن برنامج «مخرج تحت دائرة الضوء»، من خلال عرض ثلاثة من أبرز أفلامه التي تسلط الضوء على لغته السينمائية الشاعرية، وما تحمله من حكايات إنسانية تتقاطع مع أسئلة المنفى والذاكرة والانتماء، وتكشف عن العلاقات المعقدة بين إفريقيا وبقية العالم، في ظل التحولات السياسية والاجتماعية.

وُلد سيساكو عام 1961 في مدينة كيفة بموريتانيا، وأمضى جزءاً من طفولته في مالي، قبل أن ينتقل إلى موسكو لدراسة صناعة الأفلام في معهد غيراسيموف للسينما، ومنذ أعماله الأولى، ومنها «اللعبة» (1989) و«أكتوبر» (1993)، تبلورت ملامح أسلوبه السينمائي المتفرد، القائم على الشاعرية والنزعة الإنسانية والانخراط في قضايا عصره، حيث تتداخل التجارب الشخصية مع أسئلة السياسة والمجتمع، وتبرز الكرامة الإنسانية في مواجهة واقع متغير.

وتنطلق عروض أفلام سيساكو بعد غدٍ في فوكس سينما بسيتي سنتر الزاهية، مع فيلم «شاي أسود» (2024)، الذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي، ويروي حكاية آيا، وهي امرأة من ساحل العاج في الثلاثينات من عمرها، تفاجئ الجميع برفض الزواج في يوم زفافها، قبل أن تغادر بلادها للعمل في متجر لتصدير الشاي بمدينة غوانزو الصينية، حيث تنشأ علاقة حب بينها وبين كاي، وهو رجل صيني يبلغ من العمر 45 عاماً. ومع تطور علاقتهما، يواجه الاثنان تحديات تنبع من اختلاف خلفيتيهما الثقافيتين، إلى جانب أعباء الماضي والأحكام المسبقة التي تحيط بهما.

وفي الأول من نوفمبر المقبل، ستعرض فوكس سينما فيلم «باماكو» (2006)، الذي صوّره سيساكو في فناء منزل طفولته، وعُرض في مهرجان «كان» السينمائي، تدور أحداث العمل حول المغنية ميلي، وزوجها تشاكا الذي فقد عمله أخيراً، بينما تقترب علاقتهما من الانفصال، وفي فناء المنزل الذي يتشاركانه مع عائلات أخرى في العاصمة المالية، تنعقد محكمة لمناقشة تأثير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تطور الأنظمة الاقتصادية الإفريقية، وبينما تتوالى المرافعات والشهادات، تستمر الحياة اليومية للزوجين وسكان المدينة من دون تغيير.

أما في السابع من نوفمبر، فتستضيف سينما سراب المدينة عرض فيلم «تمبكتو» (2014)، الذي اختير للمسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي، ورُشّح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية، وتدور أحداثه على مقربة من مدينة تمبكتو، حيث يعيش كيدان مع أسرته وراعٍ يبلغ من العمر 12 عاماً حياة هانئة، بعيداً عن أجواء الخوف التي فرضها المتشددون على المدينة، بعدما حرّموا الموسيقى والضحك والسجائر وكرة القدم، علاوة على وطأة محاكمهم التعسفية والعبثية.

وإلى جانب العروض السينمائية، يستضيف البرنامج جلسة متخصصة مع عبدالرحمن سيساكو، في السابع من نوفمبر، في «رواق 4 »بساحة المريجة في الشارقة، حيث يتناول تجربته في صناعة الأفلام، وأسلوبه في نسج الحكايات الإنسانية الحميمة وربطها بأسئلة أوسع تتصل بالسياسة والمكان والمجتمع، مستعرضاً رؤيته السينمائية التي تجمع بين الحس الشعري والتأمل في التحولات التي تشهدها المجتمعات.

• 7 نوفمبر المقبل، تستضيف «منصة الشارقة للأفلام» جلسة مع سيساكو، في «رواق 4» بساحة المريجة.