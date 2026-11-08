المحمودي يقرأ «بصمة وطن» في بناء الإنسان

في قراءة لمسيرة دولة جعلت الإنسان محوراً للتنمية وأساساً لصناعة المستقبل، أطلق المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، حسين المحمودي، كتابه الجديد «A Nation’s Human Capital DNA» الذي يتحدث عن رأس المال البشري، وكيف بنت الإمارات الإنسان وصاغت مستقبلها.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «البصمة الوراثية لرأس المال البشري في وطن»، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، تحدث فيها المحمودي عن تجربة الإمارات في الاستثمار في الإنسان، ودور التعليم وتنمية المهارات وإتاحة الفرص في إعداد الكفاءات وبناء المؤسسات، مستعرضاً محطات من مسيرته التعليمية والمهنية، وأثر المبادرات المبكرة في الشارقة في ترسيخ ثقافة الابتكار. وشارك في الجلسة الكاتب رشيد لابريك، الذي تعاون معه في تأليف الكتاب، فيما أدار الحوار عمر البوسعيدي.

ويحمل الكتاب رسالة تتجاوز حدود التجربة الفردية، مفادها أن النجاح لا يكتمل بتحقيق الإنجاز الشخصي، بل بنقل المعرفة والخبرة وفتح الطريق أمام الأجيال المقبلة. ومن هذا المنطلق، يقدم تجربة إماراتية من الشارقة إلى العالم، تبرز كيف يمكن للرؤية الواضحة والاستثمار في الإنسان أن يحوّلا الطموح إلى إنجاز، والمعرفة إلى مؤسسات، والفرص إلى أثر مستدام يمتد عبر الأجيال.

وشهد حفل توقيع الكتاب حضوراً لافتاً من المسؤولين والقيادات وممثلي القطاع الخاص والكتاب والأدباء والمهتمين، في لقاء تناول دلالات التجربة وما تحمله من رسائل حول دور التعليم والفرص والرؤية الواضحة في صناعة الإنجاز.