1.25 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 1.257 مليار درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 287 مبايعة بقيمة 568.19 مليون درهم، منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 182.6 مليون درهم، و253 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 385.59 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات قيمة قدرها 689.42 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تلتها مبايعتان في منطقة المركاض، الأولى بـ14 مليون درهم والثانية بقيمة 12 مليون درهم.

وتصدرت «المركاض» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت سبع مبايعات بقيمة 79 مليون درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 6» بتسجيلها ثلاث مبايعات بـ10 ملايين درهم، وثالثة في «جبل علي الأولى» بتسجيلها ثلاث مبايعات بأربعة ملايين درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 29 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة سبعة ملايين درهم في منطقة «جزيرة 2».

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 114 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 28 مبايعة بـ34 مليون درهم، وثالثة في «البرشاء جنوب الرابعة» بتسجيلها 21 مبايعة بـ14 مليون درهم.

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