إيجابية المستثمرين تمنح الأسهم مكاسب بـ19.3 مليار درهم مع بداية تعاملات رمضان

المصدر: أبوظبي-وام

انعكس السلوك الايجابي للمستثمرين خلال اليوم الأول من شهر رمضان على حركة أسواق المال الإماراتية التي واصلت صعودها بقوة ما عزز من مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بنحو 19.3 مليار درهم في ختام الجلسة.

و بخلاف التوقعات فقد افتتحت الأسواق تعاملات جلسة الأحد على ارتفاع وسط استمرار تحسن شهية التداول مع بداية شهر رمضان وهو ما أسهم في صعود شريحة كبيرة من الأسهم إلى مستويات سعرية لم تكن متوقعة.

و ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3 % تقريبا بالغا مستوى4181 نقطة فيما قفز المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 3.5% مغلقا عند 1956 نقطة مقتربا بذلك من تخطي حاجز2000 نقطة الذي تخلى عنه في شهر مارس الماضي.

و مع استمرار تحسن شهية التداول خاصة من قبل المستثمرين المحليين فقد وصلت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى نحو 460 مليون درهم وبلغ عدد الأسهم المتداولة 493 مليون سهم نفذت من خلال 8145 صفقة.

ويتضح من خلال رصد حركة الأسهم على مستوى الأسواق استمرار قطاع البنوك بقيادة النشاط في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعدما ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول إلى 11.6 درهم و تبعه في الاتجاه نفسه سهم بنك أبوظبي التجاري إلى 4.58 درهم و مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 3.44 درهم في حين ارتفع سهم شركة الدار إلى 1.63 درهم .

و في سوق دبي المالي واصلت أسهم العقار تقديم الدعم للمؤشر العام بعدما ارتفع سهم إعمار إلى 2.60 درهم و لحق به سهم اعمار للتطوير إلى 2.21 درهم .. فيما صعد سهم اعمار مولز إلى مستوى 1.24 درهم .. وفي قطاع البنوك ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي إلى 3.51 درهم.

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