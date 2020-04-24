الأسهم ترفع مكاسبها إلى 26 مليار درهم خلال جلستين

المصدر: أبوظبي ■وام

واصلت أسواق المال، أمس، صعودها لليوم الثاني على التوالي وسط مزيد من التحسّن في شهية التداول وعززت المؤشرات العامة، بعدما اخترقت مستويات تعدّ الأعلى منذ أسابيع عدة.

ومع نهاية جلسة التعاملات، أمس، رفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة من مكاسبها إلى 26 مليار درهم خلال جلستين، بدعم من قطاعات البنوك والاتصالات والعقار، وذلك بحسب ما أظهره الرصيد اليومي للتعاملات.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.9 % بالغاً مستوى 4062 نقطة خلال جلسة أمس، في حين ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.54% بالغاً 1862 نقطة.

وفي ظل تسجيل مزيد من التحسّن في شهية التداول، فقد وصلت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى 555 مليون درهم، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 579 مليون سهم، نفذت من خلال 9111 صفقة.

وحافظ سهم «اتصالات» على نهجه الصاعد مرتفعاً الى 15.1 درهماً مواصلاً بذلك قيادة النشاط في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إضافة إلى سهم بنك أبوظبي الأول الذي أغلق عند مستوى 11.2 درهماً، وبنك أبوظبي التجاري الى 4.42 دراهم.

وفي سوق دبي المالي واصل سهم «إعمار» قيادة النشاط مرتفعاً إلى 2.45 درهم، وتبعه سهم إعمار للتطوير إلى 2.15 درهم، وتمكن سهم «إعمار مولز» من بلوغ مستوى 1.19 درهم. وفي قطاع البنوك ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي الى 3.36 دراهم، فيما صعد سهم «أرامكس» إلى 2.82 درهم.

قيمة الصفقات المبرمة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين وصلت إلى 555 مليون درهم.

Follow Emarat Alyoum on Google Newsstand