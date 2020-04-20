18.5 مليار درهم مكاسب الأسهم في أولى جلسات الأسبوع

المصدر: أبوظبي - وام

افتتحت أسواق المال المحلية أولى جلسات تعاملاتها الأسبوعية، أمس، على صعود قوي وسط ارتفاع وتيرة السيولة، التي عكست تحسّن شهية المتداولين، وكسبت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 18.5 مليار درهم في ختام الجلسة.

وكان واضحاً قبل بداية الجلسة ميل الأسعار نحو الارتفاع بدعم من طلبات شراء على شريحة من الأسهم، التي وضعت على مستويات سعرية أعلى من تلك التي اغلقت عليها في تعاملات الخميس الماضي.

ومع انطلاق التعاملات صعدت المؤشرات بقوة، وترافق ذلك من تركيز الجزء الأكبر من التعاملات على الأسهم القيادية ضمن قطاعي البنوك والعقار.

ونجح المؤشر العام لسوق دبي المالي بتخطي حاجز 1900 نقطة بالغاً 1914 نقطة، بزيادة نسبتها نحو 3%، مقارنة بالجلسة السابقة، في حين ارتفع المؤشرالعام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.9% مغلقاً عند 4083 نقطة.

وقاد النشاط في سوق دبي المالي سهم بنك الإمارات دبي الوطني المرتفع إلى 8.35 دراهم، وسهم بنك دبي الإسلامي 3.47 دراهم، فيما ارتفع سهم إعمار الى 2.52 درهم.

أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول إلى 11.58 درهماً، وسهم بنك أبوظبي التجاري إلى 4.36 دراهم.

وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين نحو 406 ملايين درهم، وعدد الأسهم المتداولة 235 مليون سهم نفذت من خلال 5027 صفقة.