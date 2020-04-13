أسواق المال تبدأ أسبوعها على مكاسب بـ 16 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - وام

عزّزت أسواق المال الإماراتية من صعودها أمس، مع بداية أول تعاملاتها الأسبوعية، وسط ارتفاع شهية التداول، الأمر الذي منح القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة مكاسب بنحو 16 مليار درهم في ختام الجلسة.

وكان واضحاً قبل بدء التعاملات، تحفز المستثمرين للتداول، ما أسهم في عرض أسعار معظم الأسهم عند مستويات مرتفعة، مقارنة مع تلك التي أغلقت عليها في جلسة نهاية الأسبوع الخميس الماضي.

ونجح المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية في بلوغ مستوى 4200 نقطة، مرتفعاً بنسبة 2.12%، في ما صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى حاجز 1906 نقاط بنمو نسبته 4.16%، مقارنة مع آخر إغلاقاته في الأسبوع السابق.

وتواصل تركز عمليات التداول على أسهم قطاعي «البنوك» و«العقار» المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، وهو ما عزّز من مكاسب المؤشرات العامة.

وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول إلى 12.5 درهماً، في ما قفز سهم بنك أبوظبي التجاري إلى 4.49 دراهم، وسهم مصرف أبوظبي الإسلامي 3.4 دراهم وسهم «شركة الدار العقارية» الى 1.55 درهم.

وفي سوق دبي المالي، واصل سهم بنك الإمارات دبي الوطني نهجه الصاعد بالغاً 8.8 دراهم، في حين بلغ سهم بنك دبي الإسلامي 3.35 دراهم.

وتمكن سهم «شركة إعمار العقارية» من الارتفاع إلى 2.5 درهم، ولحق به سهم «إعمار للتطوير» الذي أقفل عند 2.16 درهم، و«إعمار مولز» 1.15 درهم، و«طيران العربية» 1.03 درهم.

وتجاوزت قيمة الصفقات في سوقي أبوظبي ودبي 400 مليون درهم، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 310 ملايين سهم، نفذت من خلال 6341 صفقة.