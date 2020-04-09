40 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في أسبوع

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

واصلت مؤشرات سوقي المال في الدولة، صعودهما، أمس، منهية تعاملات جلسة آخر الأسبوع على ارتفاعات واضحة، حيث سجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعاً بنسبة 3.56%، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 6.4%.

وشهدت القيمة السوقية للشركات المدرجة ارتفاعاً قدره 40 مليار درهم خلال جلسات الأسبوع، منها 13 مليار درهم خلال جلسة أمس.

وأغلق «سوق دبي» عند مستوى 1830 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 230 مليون درهم، بينما أغلق «سوق أبوظبي» عند مستوى 4114 نقطة، بتداولات بلغت 196 مليون درهم.

إلى ذلك، قال الخبير في أسواق المال، عميد كنعان، إن الأسواق بالغت في ردود الأفعال تجاه انتشار فيروس «كورونا» وتراجعات أسعار النفط، لكن تم امتصاص كل هذه الآثار، لذلك من الطبيعي أن تبدأ المؤشرات والقيمة السوقية طريق العودة، وهذا ما لمسناه خلال جلسات الأسبوع الجاري.

وأوضح كنعان أن ما شهدته جلسة أمس من ارتفاعات ملحوظة، لاسيما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، جاءت في إطار إعادة التوازن للمحافظ، ودخول مزيد من المستثمرين، بسبب وصول الأسعار إلى مستويات منخفضة للغاية بالنظر إلى القيمة السوقية للشركات.

وأضاف أن حزمة التحفيزات المتتالية، التي تعلنها الحكومة والمصرف المركزي وقرارات هيئة الأوراق المالية والسلع، كلها تدعم الأسواق في مواجهة الضغوط التي تتعرض لها بسبب ظروف السوق العالمي، وما يشهده الاقتصاد من تباطؤ بسبب فيروس «كورونا» على مستوى العالم.

- خبير: «الارتفاعات جاءت في إطار إعادة التوازن للمحافظ، ودخول مزيد من المستثمرين».