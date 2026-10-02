برنامج لتعزيز قدرات الكفاءات الإماراتية في علاقات المستثمرين

أعلنت هيئة سوق المال، وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا)، إطلاق «برنامج تطوير الكفاءات الإماراتية في مجال علاقات المستثمرين»، وهو مبادرة جديدة تهدف إلى تنمية الكفاءات الوطنية، وتعزيز القدرات في مجال علاقات المستثمرين على مستوى أسواق رأس المال في دولة الإمارات.

وجاء الإعلان عن البرنامج خلال المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط في دبي، حيث سيوفر للكوادر الإماراتية تدريباً منظماً ومعرفة متخصصة بالأطر التنظيمية، ومؤهلات معترف بها دولياً في مجال علاقات المستثمرين، ما يسهم في إعداد قاعدة أوسع من الكفاءات الوطنية في هذا المجال.

ومن المقرر أن تبدأ الدفعة الأولى للبرنامج خلال الربع الأخير من عام 2026، وستضم مواطنات ومواطنين إماراتيين من الجهات الخاضعة لإشراف هيئة سوق المال. ويُقدَّم التدريب حضورياً، ومن خلال الجمع بين الحضور والمشاركة عن بُعد، وسيشمل جلسات تُعقد في مقر الهيئة.

وعلى المدى الطويل، يستهدف الإطار الأشمل للبرنامج تدريب أكثر من 100 متخصص، مع التركيز بشكل خاص على الكفاءات الإماراتية، وتوفير مسارات مهنية طويلة الأمد في مجالي علاقات المستثمرين وأسواق رأس المال.

وبموجب هذه الشراكة، ستسهم هيئة سوق المال بخبراتها الرقابية والتنظيمية في إعداد البرنامج ومواءمته مع متطلبات السوق المحلية، إلى جانب توفير مرافق التدريب وإتاحة المشاركة في البرنامج أمام الكفاءات من الجهات الخاضعة لإشرافها.

من جانبها، ستوظف جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) خبراتها الإقليمية في مجال علاقات المستثمرين، وتتولى تنفيذ البرنامج، لتتيح للمشاركين إمكانية الحصول على شهادات معترف بها دولياً بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في المملكة المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، وليد سعيد العوضي: «يشكل البرنامج استثماراً في الكفاءات الإماراتية والقدرات التي تدعم بناء أسواق تتسم بحوكمة جيدة وتحظى بالثقة. ويسهم تعزيز الخبرات في مجال علاقات المستثمرين في الارتقاء بجودة التواصل بين الشركات والمستثمرين، وترسيخ الانضباط في السوق، ودعم مرونة أسواق رأس المال في دولة الإمارات على المدى الطويل».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا)، رضا افتخاري: «تشكل شراكتنا مع هيئة سوق المال نموذجاً للتعاون الاستراتيجي الذي تأسست (ميرا) قبل نحو عقدين بهدف تعزيزه. ومن خلال الجمع بين خبرات الجمعية في المنطقة ومنظومتها للتطوير المهني، والدور التنظيمي الرائد لهيئة سوق المال، نعمل على توفير فرص جديدة للكفاءات الإماراتية، وتعزيز القدرات في مجالي علاقات المستثمرين وأسواق رأس المال، والارتقاء بالمعايير المهنية في دولة الإمارات والمنطقة عموماً. ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع هيئة سوق المال لتنفيذ مبادرة تُحدث أثراً مستداماً».