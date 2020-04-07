الأسهم الإماراتية تُنهي تعاملات منتصف الأسبوع على «الأخضر»

المصدر: أبوظبي - وام

أنهت أسواق المال الإماراتية جلسات تعاملات منتصف الأسبوع على صعود، ما يعكس استمرار تفاعلها مع المحفزات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، ونجحت مؤشراتها العامة بالإغلاق على المربع الأخضر في نهاية الجلسة.

ونما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.57% بالغاً 1691 نقطة، في حين ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.28%، مغلقاً عند مستوى 3722 نقطة.

واستمرت شهية التداول عند مستويات جيدة، ووصلت قيمة الصفقات المبرمة في سوقَيْ أبوظبي ودبي الماليين نحو 490 مليون درهم، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 277 مليون سهم، نفذت من خلال 7903 صفقات.

وواصل سهم «شركة إعمار العقارية» في سوق دبي المالي قيادة النشاط، مرتفعاً إلى 2.25 درهم، تبعه في الاتجاه نفسه سهم «شركة إعمار للتطوير» إلى 1.92 درهم، و«شركة أرامكس» إلى 2.59 درهم.

وتواصل النشاط في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مرتكزاً على شريحة الأسهم الثقيلة، وارتفع سهم «اتصالات» إلى 14 درهماً، في حين صعد سهم بنك أبوظبي الأول إلى 10 دراهم، وسهم «الدار العقارية» إلى 1.47 درهم.

- تداول 277 مليون سهم.. نفذت من خلال 7903 صفقات.

490

مليون درهم، قيمة الصفقات المبرمة في سوقَيْ أبوظبي ودبي الماليين.