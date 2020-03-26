الأسهم المحلية تربح 39.6 مليار درهم

المصدر: مدحت السويفي - دبي

شهدت أسواق المال المحلية قفزة خلال جلسة أمس، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 6.4%، فيما سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 7%.

وربحت القيمة السوقية لأسواق الأسهم 39.6 مليار درهم، توزعت ما بين 11.6 مليار درهم لسوق دبي، و28.3 مليار درهم لسوق أبوظبي.

وتفصيلاً، ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، أمس، بنسبة 6.4%، مغلقاً على 1823 نقطة، رابحاً 109 نقاط.

وبلغت قيمة التداولات 343.8 مليون درهم عبر تداول 376.9 مليون سهم، فيما شهدت التعاملات تداول أسهم 33 شركة، ارتفعت منها أسهم 27 شركة، وانخفضت خمس شركات، وثبتت شركة واحدة.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 7%، حيث أغلق على 3907.6 نقاط.

وبذلك، ربحت الأسهم المحلية في جلسة أمس 39.6 مليار درهم، توزعت ما بين 11.6 مليار درهم لـ«دبي المالي»، و28.3 مليار درهم لـ«أبوظبي للأوراق المالية».

إلى ذلك، قال مدير التطوير لدى شركة «ثانك ماركتس»، جون لوقا، إن أسواق الأسهم المحلية شهدت قفزة أمس مع الآثار الإيجابية للمحفزات، المتمثلة بالدعم القوي من الحزم الاقتصادية التي تم الإعلان عنها أخيراً من قبل الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات، لاسيما أبوظبي ودبي، فضلاً عن التسهيلات المالية من قبل المصرف المركزي، ليصل الإجمالي إلى 126.5 مليار درهم في الدولة لمواجهة التداعيات السلبية لانتشار فيروس «كورونا».

- أسواق المال شهدت قفزة مع الانعكاس الإيجابي للمحفزات.