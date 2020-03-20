3.14 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.14 مليارات درهم خلال أسبوع، حيث شهدت الدائرة تسجيل 700 مبايعة بقيمة 1.42 مليار درهم، منها 88 مبايعة للأراضي بقيمة 482.47 مليون درهم، و612 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 935.81 مليون درهم.

وأفادت الدائرة في بيان، أمس، بأن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 64 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الخامسة، تلتها مبايعة بقيمة 47 مليون درهم في منطقة الرفاعة، ثم مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت تسع مبايعات بقيمة 55 مليون درهم، وتلتها منطقة الثنية الرابعة بتسجيلها سبع مبايعات بقيمة 32 مليون درهم، وتلتها «وادي الصفا 6»، بتسجيلها ست مبايعات بقيمة 21 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في المنطقة نفسها، وأخيراً مبايعة بقيمة ثمانية ملايين درهم في المنطقة نفسها أيضاً.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 92 مبايعة بقيمة 290 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 86 مبايعة بقيمة 169 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.25 مليار درهم، منها 111 رهناً لأراضٍ بقيمة 1.12 مليار درهم، و142 رهناً لفلل وشقق بقيمة 136.25 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 244 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 136 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 49 هبة، بقيمة 470.72 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة جميرا الثانية بقيمة 135 مليون درهم، وأخرى في منطقة القوز الصناعية الثالثة بقيمة 55 مليون درهم.