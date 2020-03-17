5% الحد الأقصى لتحرك الأسهم انخفاضا اعتبارا من الأربعاء

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

تجاوبا مع مطالبات عدة نشرتها "الإمارات اليوم" على مدار أسبوع مضى لوقف خسائر الأسواق، أصدر وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، قراراً يقلص من خلاله هبوط الأسهم بالحد الأدنى ليصبح 5% فقط خلال الجلسة الواحدة، بدلاً من 10% التي كبدت الأسواق خسائر كبيرة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وبمقتضى القرار، يكون مقدار التحرك في سعر السهم بنسبة 5% من سعر الإقفال السابق كحد أقصى انخفاضاً في يوم التداول الواحد، ويجوز للسوق رفع النسبة إلى 7% لعدد محدود من أسهم الشركات يتم اختيارها وفقاً لمعايير يحددها السوق وتوافق عليها الهيئة.

ويطبق القرار اعتباراً من جلسة تداول يوم غدٍ الأربعاء 18مارس، وحتى إشعار آخر يصدر عن الهيئة.

وقد شهدت أسواق المال في الدولة، منذ قرابة أسبوعين، تراجعات كبيرة ضغطت على أسعار الأسهم وأفقدتها أكثر من 30% من قيمتها.



وتعقيبا، قال المحلل المالي طارق قاقيش، إن «القرار لا شك يدعم الأسواق ويحجم من التراجعات المتتالية والخسائر المتكررة».

من جهته، قال الخبير في أسواق المال عبدالقادر شعث، إن «أسواق المال تعاني بجانب تداعيات»كورونا«، قيام شركات الوساطة والبنوك باستدعاء الهامش أو ما يعرف ببيع الأسهم الممولة، حيث إن كل ذلك للأسف يسبب خسائر للسوق نظرا للبيع على مستويات منخفضة جدا».

وبين أن قرار تقليص الحد الأدنى للهبوط من شأنه تخفيف حدة الخسائر ويساعد المستثمرين على تغطية مراكزهم المالية بشكل معقول.

وأضاف: «من المهم أن يتكاتف الجميع وعدم الانسياق وراء الشائعات حفاظا على الثقة بأسوقنا وسمعتها».



إلى ذلك، تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، أمس، منخفضا بنسبة 4.98% عند مستوى 1751 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 340 مليون درهم.

وشهدت الجلسة انخفاض شبه جماعي للأسهم، إذ أغلقت أسهم 23 شركة على انخفاض من أصل 30 شركة تم تداولها، بينما ارتفعت أسهم ثلاث شركات، وبقيت أربع شركات على ثبات.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية انخفض المؤشر العام بنسبة 6.33% عند مستوى 3323 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 286 مليون درهم.