4.22 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 4.22 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 815 مبايعة بقيمة 2.44 مليار درهم، منها 90 مبايعة لأراضٍ بقيمة 1.41 مليار درهم، و725 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.03 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 1.78 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 330 مليون درهم في منطقة الصفوح الأولى، تليها مبايعة بقيمة 315 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، ثم مبايعة بقيمة 65 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية.

وتصدرت «الثنية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ثماني مبايعات بقيمة 30 مليون درهم، تلتها منطقة أم سقيم الثالثة بتسجيلها ثماني مبايعات بقيمة 380 مليون درهم، وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها سبع مبايعات بقيمة 14 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعتين في منطقة «جزيرة 2»: الأولى بقيمة 22 مليون درهم، والثانية بـ16 مليون درهم.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 76 مبايعة بقيمة 184 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 68 مبايعة بقيمة 157 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 44 مبايعة بـ51 مليون درهم.