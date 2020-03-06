5.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 5.3 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة خلال الأسبوع الماضي تسجيل 1045 مبايعة بقيمة 2.1 مليار درهم، منها 124 مبايعة للأراضي، بقيمة 800 مليون درهم، و921 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.3 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100 مليون درهم في منطقة الممزر، تليها مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية، تليها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة ورسان الأولى.

وتصدرت منطقة الوصل المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 126 مبايعة بقيمة 323 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3.2 مليارات درهم، منها 145 رهناً لأراضٍ بقيمة ثلاثة مليارات درهم، و182 رهناً لفلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ميناء جبل علي بقيمة 1.7 مليار درهم، وأخرى في منطقة الجداف بقيمة 136 مليون درهم.