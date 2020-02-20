«غوغل» يعيد حذف «توتوك».. ورسالة من التطبيق للمستخدمين

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعاد متجر «غوغل بلاي» حذف تطبيق «توتوك» للاتصال المجاني الصوتي والمرئي مجدداً من المتجر، بعد ستة أسابيع تقريباً من إعادته مرة أخرى، بينما لايزال التطبيق غائباً عن متجر «أبل» للتطبيقات.

وقال مستخدمون لتطبيق «توتوك» لـ«الإمارات اليوم» إن التطبيق قد اختفى من متجر «غوغل»، وأنه عند محاولة الاتصال باستخدام التطبيق تظهر رسالة للمستخدم، تخيّره بين استخدامه أو حذفه من على الهاتف.

وأعرب مؤسسو تطبيق «توتوك»، في رسالة وجهوها اليوم للمستخدمين، عن قلقهم وخيبة أملهم الشديدة لما وصفوه بالهجوم الجديد على التطبيق.

وأوضحوا أن التطبيق لايزال متاحاً على هواتف سامسونغ وهواوي وتشاومي واوبو، بينما يستطيع بقية مستخدمي هواتف «اندرويد» إنزال التطبيق من الموقع الرسمي لتطبيق «توتوك».

وأوضحوا أنه لا يوجد أي مبرر قانوني للحظر الجديد على «توتوك»، وأن الحظر المفاجئ في غياب أي أسباب أو دلائل يظهر عدم عدالة «غوغل» و«أبل» تجاه المستهلكين، وأن دورهم كمنافسين ومشغلين في الوقت ذاته لابد أن يثير المخاوف والقلق بين المنظمين في القطاع.

ونوه مؤسسو التطبيق إلى أنه بعد نجاح التطبيق في ربط عشرات الملايين من البشر عبر أكثر من 100 دولة، ليصبح واحداً من أكثر التطبيقات نمواً، يصبح التطبيق عرضة مرة أخرى لعاصفة من الاتهامات والأكاذيب الجديدة، على حد قولهم.

ولفتوا إلى أن مستقبل الشركة في خطر، نتيجة للإجراءات التي تتخذها «غوغل بلاي» و«أبل بلاي»، وأن الحظر المفاجئ على «أبل» و«غوغل» يؤكد عدم عدالة الشركتين.

وأكد مؤسسو التطبيق التزامهم بجميع الالتزامات في ما يتعلق بحماية خصوصية وأمن بيانات ومعلومات المستخدمين، وأن هذا الاأمر يعد أولوية أولى لهم، في الوقت الذي أشاروا فيه إلى أن مستقبل الشركة التي تقوم بتشغيل التطبيق في خطر، نتيجة للإجراءات التي تتخذها «غوغل» و«أبل»

وكان بعض مستخدمي التطبيق على متجر «غوغل» قد تلقوا تحذيرات على هواتفهم بأن تطبيق «توتوك» قد يضر بالأجهزة، وأن التطبيق يسعى إلى التجسس على المعلومات الشخصية للمشتركين.

وكان متجرا «أبل» و«غوغل» قد حذفا التطبيق في الـ22 من ديسمبر الماضي، إلا أن «غوغل» أعادته مرة أخرى منذ نحو ستة أسابيع.