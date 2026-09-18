انطلاق مبيعات «آيفون 18» في الإمارات وسط إقبال لافت

بدأ اليوم طرح الجيل الجديد من هواتف «آيفون» في الإمارات، وسط إقبال لافت في دبي مول، حيث حضر مستهلكون قبل ساعات من بدء تسليم الأجهزة، بالتزامن مع الإقبال الكبير على الطلبات المسبقة للطرازات الجديدة.

وتراوحت أسعار السلسلة الجديدة بين 5099 درهماً لـ«آيفون 18 برو» و5499 درهماً لـ«آيفون 18 برو ماكس»، فيما تصل خيارات التخزين إلى 2 تيرابايت.

ورصدت «الإمارات اليوم» توافد الجمهور إلى دبي مول منذ ساعات مبكرة، فيما تخصص «آبل» يوم الإطلاق بصورة أساسية لتسليم الطلبات المسبقة التي شهدت إقبالاً كبيراً.

وسجل المستهلك محمد شاكا، من الجنسية الباكستانية، أول عملية شراء للهواتف الجديدة من متجر شركة «آبل» في دبي مول، عقب شرائه هواتف من طراز «آيفون 18 برو ماكس» بسعات تخزين مختلفة لأفراد أسرته.