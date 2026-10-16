"أبل" و"ميتا" تتعاونان لتطوير نموذج ذكاء اصطناعي جديد

أعلنت شركتا "أبل" و"ميتا" عن توحيد جهودهما لإطلاق نموذج ذكاء اصطناعي جديد "مفتوح الأوزان" للعمل على أجهزة "ماك" عالية الأداء، في أحدث مؤشر على كيفية إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل المنافسات التقنية القديمة وبناء تحالفات جديدة.

ووفقاً لموقع "سيمافور"، كانت الشركتان العملاقتان على خلاف لأكثر من عقد من الزمن؛ إذ اشتكت "ميتا" من أن سياسات متجر تطبيقات "أبل" كلفتها مليارات الدولارات، في حين أفادت تقارير بأن الرئيس التنفيذي للشركة المالكة لـ "فيسبوك" أبلغ فريقه بضرورة "إلحاق الألم" بالشركة المصنعة لهواتف "آيفون".

ومن خلال هذا التعاون، تهدف الشركتان إلى تقديم نموذج أميركي مفتوح الأوزان ينافس كلاً من العروض الصينية المنافسة، والأنظمة المغلقة التي تطورها المختبرات الرائدة مثل "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي".

وفي هذا السياق، قال رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في "ميتا"، ألكسندر وانغ، لموقع "أكسيوس" في تعبير مجازي طريف عن المصالحة بين العملاقين: "نحن متحمسون لرؤية أمي وأبي يتعاملان بلطف وانسجام مجدداً".