بينانس تحذر من ثغرة أمنية في آيفون تهدد محافظ العملات المشفرة

حذرت منصة بينانس مستخدمي هواتف آيفون من ثغرة أمنية في نظام التشغيل "آي أو إس"، قد تسمح للتطبيقات الخبيثة بالوصول إلى بيانات حساسة، بما فيها المفاتيح الخاصة بمحافظ العملات المشفرة وكلمات المرور.

وأوضحت المنصة أن الثغرة المعروفة باسم "worse_query" تؤثر في إصدارات "آي أو إس" 26.7.1 و27.0.1 و27.2، وتتيح للتطبيقات الضارة قراءة الملفات المحلية المخزنة داخل تطبيقات أخرى، مما قد يعرض بيانات تسجيل الدخول وعبارات استرداد المحافظ الرقمية لخطر الاختراق.

وأكدت بينانس أن الثغرة مرتبطة بنظام تشغيل هواتف آيفون نفسه، ولا تقتصر على تطبيقاتها أو خدماتها، وهو ما يوسع نطاق المخاطر المحتملة لتشمل تطبيقات أخرى تحتفظ ببيانات حساسة على الأجهزة.

ودعت بينانس المستخدمين إلى حذف التطبيقات المثبتة من مصادر غير موثوقة، خصوصا التطبيقات التي جرى تحميلها خارج متجر "آب ستور"، وتحديث نظام التشغيل وجميع التطبيقات إلى أحدث الإصدارات الرسمية المتاحة.

وأوصت المستخدمين الذين يشتبهون في تعرض أجهزتهم للاختراق بإنشاء محافظ رقمية جديدة على أجهزة آمنة، ونقل أموالهم إليها، إلى جانب إنهاء جميع جلسات تسجيل الدخول النشطة.