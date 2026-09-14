مستخدمو اليد اليسرى يهاجمون الآيفون القابل للطي: "آسفين .. لا يناسبنا"

أثار تصميم هاتف "آيفون ديو" القابل للطي، الذي كشفت عنه شركة "أبل" هذا الأسبوع بعد أشهر من الترقب، انتقادات ممن يستخدمون اليد اليسرى (العُسر)، بسبب طريقة توزيع عناصر التحكم على الشاشة.

ويأتي الهاتف بتصميم قابل للطي يشبه الكتاب، مع شاشة داخلية أعرض من طولها عند فتح الجهاز، فيما تظهر عناصر أساسية في واجهة الاستخدام، بينها أدوات التحكم في شاشة القفل وشريط التطبيقات "دوك"، في الجانب الأيمن.

ويرى مستخدمون أن هذا التصميم قد يجعل الوصول إلى الوظائف الرئيسية أكثر صعوبة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعتمدون على اليد اليسرى في استخدام الهاتف، حسب "ديلي ميل".

وكتب أحد المستخدمين على منصة "إكس": "أعجبني آيفون ديو الجديد، فهو يبدو رائعا وفاخرا من جوانب عدة، لكن الهاتف غير عملي بالنسبة لي، والسبب بسيط: أنا أستخدم يدي اليسرى".

وقال مستخدم آخر: "أدركت للتو أن آيفون ديو لن يناسبني، لأن عناصر التحكم مصممة للاستخدام باليد اليمنى".

وأثارت المسألة نقاشا أيضا على منصة "ريديت"، إذ دعا مستخدمون "أبل" إلى إتاحة خيار نقل شريط التطبيقات إلى الجانب الأيسر، معتبرين أن غياب هذا الخيار يمثل نقصاً في تصميم واجهة الاستخدام.

وقال أحد المستخدمين إن الشركة كان يفترض أن تتيح تحريك شريط التطبيقات بما يتناسب مع مستخدمي اليد اليسرى، مضيفا أن ذلك يبدو "تجاهلاً واضحاً" من شركة تولي واجهة المستخدم وتجربة الاستخدام أهمية كبيرة.

وأشار مستخدم آخر إلى أن المشكلة لا تقتصر على صعوبة الوصول إلى الجانب الآخر من الشاشة، بل تشمل وجود العديد من الوظائف الأساسية في الجهة الأبعد عن المستخدم الأعسر.

ولم توضح "أبل" حتى الآن ما إذا كان بإمكان المستخدمين نقل شريط التطبيقات إلى الجانب الأيسر.

ويبلغ سعر "آيفون ديو" 1,999 دولارا، ومن المقرر طرحه للبيع الشهر المقبل.

ويتميز الهاتف بشاشتين، خارجية بقياس 5.4 بوصة وداخلية بقياس 7.6 بوصة، مع نسبة أبعاد متقاربة بينهما بهدف الحفاظ على تجربة عرض متناسقة عند الانتقال بين وضعي الطي والفتح.

ويمكن استخدام الهاتف في أوضاع مختلفة، بما في ذلك إبقاؤه نصف مفتوح لمشاهدة المحتوى دون الإمساك به، أو طيه جزئيا واستخدامه بطريقة تشبه الكتاب.

كما تدعم الشاشة استخدام قلم "أبل بنسل"، في خطوة تجعل "آيفون ديو" أول هاتف آيفون يتيح استخدام القلم على شاشته.