بدء تسليم «آيفون دوو» في الإمارات اليوم.. و22 يناير لأصحاب الحجوزات المتأخرة

تشهد أسواق الإمارات، اليوم، تسليم أول إصدار من هواتف «آيفون» القابلة للطي: «آيفون دوو»، عبر منافذ شركة «أبل» الأميركية ومتاجر الأجهزة الإلكترونية، وذلك للمتعاملين الذين أتموا عمليات الحجز المسبق في الموعد المحدد.

وكانت منافذ «أبل» في الدولة، إلى جانب متاجر إلكترونيات، وشركتَي تشغيل خدمات الاتصالات، أتاحت الحجز المسبق للهاتف اعتباراً من 16 أكتوبر الجاري، وسط إقبال كبير من المستهلكين على الجهاز، لكن مستهلكين قالوا لـ«الإمارات اليوم» إنهم فوجئوا، عند محاولة حجز الهاتف خلال الأيام الأخيرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة «أبل» في الإمارات، بتحديد 22 يناير 2027 موعداً للتسليم لعدد من فئات الجهاز، معتبرين أن فترة الانتظار طويلة نسبياً.

من جانبهما، قال مسؤولان في قطاع تجارة الإلكترونيات إن الأسواق المحلية شهدت ارتفاعاً في الطلب على حجز الهاتف، نظراً إلى كونه أول هاتف قابل للطي من إصدارات «آيفون»، مشيرين إلى أن هذا الإقبال قد يؤدي إلى تأجيل مواعيد التسليم لبعض المستهلكين الذين تأخروا في إجراء الحجوزات، أو لم يتمكنوا من إتمامها خلال الفترة الأولى من فتح باب الحجز المسبق.

وتبدأ أسعار «آيفون دوو» في الإمارات من 8499 درهماً للنسخة ذات سعة التخزين البالغة 256 غيغابايت، فيما تصل إلى 13 ألفاً و599 درهماً للنسخة بسعة تخزين تبلغ 2 تيرابايت.

وتفصيلاً، قال المستهلك أحمد علي إنه حاول خلال الأيام الأخيرة حجز هاتف «آيفون دوو» الجديد من «أبل» عبر المتجر الرسمي للشركة، إلا أنه فوجئ بأن مواعيد الشحن والتسليم المحددة للجهاز ستكون في 22 يناير المقبل، الأمر الذي يعني الانتظار لفترة أطول للحصول على الهاتف.

كما أكد المستهلك مازن عماد أنه اكتشف، عند محاولة حجز الهاتف أخيراً عبر الموقع الإلكتروني لمتجر الشركة في الإمارات، أن مواعيد التسليم المتاحة تمتد إلى يناير 2027، مشيراً إلى أن هذه المواعيد تعد طويلة نسبياً بالنسبة إلى المستهلكين الراغبين في الحصول على الهاتف خلال فترة قصيرة من إتمام عملية الحجز.

بدوره، قال المستهلك سامر حسن إنه حاول وزوجته حجز هاتف «دوو»، خلال اليومين الماضيين، إلا أنه فوجئ بأن المتجر الرسمي لـ«أبل» في الدولة حدد يوم 22 يناير المقبل، موعداً لتسليم عدد من الأجهزة، لافتاً إلى أن طول فترة الانتظار دفعهما إلى إلغاء الحجز، لعدم رغبتهما في الانتظار حتى الموعد المحدد للحصول على الهاتف.

من جهته، أفاد مسؤول المبيعات في أحد متاجر الإلكترونيات، فيكاس نيليش، بأن عمليات الحجز المسبق لهاتف «آيفون دوو» الجديد شهدت إقبالاً واسعاً من المستهلكين من مختلف الجنسيات، الأمر الذي قد يؤدي بطبيعة الحال إلى تأجيل مواعيد تسليم بعض الأجهزة، خصوصاً للمستهلكين الذين لم يتمكنوا من إتمام عمليات الحجز خلال المرحلة الأولى، عند فتح باب الحجز المسبق.

وأكد مسؤول المبيعات في أحد متاجر الإلكترونيات، ديليب أشوين، أن الأسواق المحلية شهدت إقبالاً لافتاً من المستهلكين على الحجز المسبق للإصدارات الجديدة من هواتف «آيفون» القابلة للطي، نظراً إلى كونها الإصدارات الأولى من نوعها.

وقال إن المستهلكين الذين أتموا عمليات الحجز المسبق في وقت مبكر سيتسلمون أجهزتهم اليوم، في حين يتوقع أن تشهد عمليات التسليم للمستهلكين الذين أجروا حجوزاتهم في وقت متأخر تأجيلاً في المواعيد المحددة.