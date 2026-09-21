الاتحاد الأوروبي يغرم "غوغل" 403 ملايين يورو بسبب انتهاك بيانات المواقع

أعلنت هيئة حماية البيانات الأيرلندية اليوم الاثنين تغريم شركة التكنولوجيا الأميركية غوغل 403 ملايين يورو (463 مليون دولار) لإدانتها بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة لحماية الخصوصية، وإساءة استخدام بيانات موقع المستخدمين.

وقالت مفوضية حماية البيانات في أيرلندا إن تحقيقها كشف عن عدم قيام غوغل بمعالجة بيانات موقف المستخدم من خلال خاصية "نشاط الويب والتطبيقات" بطريقة قانونية ولا نزيهة.

يذكر أن خاصية ويب أند آب أكتيفتي تتبع نشاط المستخدمين سواء في تصفح الإنترنت أو البحث عليها، وكذلك بياناتهم على خاصية "تاريخ الموقع" وهي خدمة ترسم خرائط للأماكن التي تواجدوا فيها مع هواتفهم المحمولة.

كما اكتشفت السلطات الرقابية أن الشركة فشلت في التعامل بطريقة قانونية ونزيهة وشفافة مع معالجة البيانات الشخصية في خاصية "دقة الموقع" في نظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد التابع لها.

يذكر أن أيرلندا تقود رقابة نشاط غوغل في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة لوجود المقر الأوروبي للشركة في العاصمة الأيرلندية دبلن.

يذكر أن التحقيق الذي بدأ منذ ست سنوات فحص طريقة تطبيق غوغل لقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بسجل بيانات مستخدمي الخدمات الرقمية، المعروفة باسم قاعدة حماية البيانات العامة، منذ دخولها حيز التطبيق في 2018 وحتى فبراير 2020.

من ناحيتها ذكرت غوغل في بيان "هذه القضية تتعلق بسياسات قديمة تم تحديثها منذ ذلك الحين.. منذ عام 2019 نحن نطور أساليبنا وأطلقنا أدوات تجعل معالجة بيانات المواقع أبسط".

وأشارت هيئة حماية البيانات الأيرلندية إلى وجود ثلاثة تحقيقات أخرى مع غوغل بشأن انتهاك قواعد حماية الخصوصية.