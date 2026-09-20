اختصار جديد في واتساب يُسهّل البحث في المحادثات القديمة



قد يكون البحث في سجل محادثات واتساب على أجهزة آبل أمرًا محبطًا. فقد تبحث عن عنوان أو حتى عن صورة معينة، لكن العثور عليها فعليًا هو الجزء الأصعب.

وللتعامل مع هذه المشكلة، يبدو أن واتساب يعمل على إضافة اختصار جديد للبحث داخل المحادثات والقنوات على نظام iOS.

وتتيح الميزة للمستخدمين الانتقال مباشرة إلى البحث عن الرسائل من دون الحاجة إلى مغادرة المحادثة أولًا.

ورصد موقع WABetaInfo هذه الميزة في إصدار WhatsApp Messenger لنظام iOS رقم 26.36.74، المتاح حاليًا عبر متجر App Store.

ويوجد الاختصار بالقرب من أعلى واجهة المحادثة، ويظهر عندما يقوم المستخدم بالتمرير إلى الأعلى للوصول إلى الرسائل القديمة.

وبمجرد الضغط عليه، يفعّل واتساب فورًا وضع البحث الموجود بالفعل، حيث يمكن للمستخدم إدخال كلمة مفتاحية والتنقل بين النتائج المطابقة.

وعندما يعود المستخدم بالتمرير إلى أسفل المحادثة، يختفي الزر مرة أخرى، وبالتالي لا يشغل مساحة دائمة داخل واجهة تطبيق المراسلة.

وفي السابق، كان البحث داخل محادثة محددة على هواتف آيفون يتطلب الضغط على اسم جهة الاتصال أو المجموعة، ثم فتح شاشة معلومات المحادثة، واختيار البحث، قبل العودة مجددًا إلى المحادثة مع تفعيل وضع البحث.

وقد يكون اختصار البحث الجديد أكثر فائدة في القنوات تحديدًا، لأنها قد تضم أعدادًا ضخمة من التحديثات، لا سيما القنوات التي تديرها المؤسسات الإخبارية.

وهذا يعني أن العثور على رسالة أو تحديث محدد سيكون أسهل بكثير.

وكان واتساب قد اختبر الاختصار في البداية في الجزء السفلي من الواجهة خلال شهر أغسطس، لكنه نقله إلى أعلى الشاشة قبل إطلاقه.

وبحسب WABetaInfo، بدأت الميزة تصل حاليًا إلى بعض مستخدمي آيفون، ومن المتوقع توسيع نطاق إتاحتها خلال الأسابيع المقبلة.

ولا يوجد حتى الآن موعد مؤكد لوصول الميزة إلى أجهزة أندرويد.