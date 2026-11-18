أكدت شركة «أبل» أن تحديثاً داخلياً هو الذي تسبب في انقطاعات الخدمة التي شهدتها منصاتها صباحاً، مشيرة إلى استعادة معظم الأنظمة، ومستبعدةً تعرضها لهجوم سيبراني.

وقالت الشركة في بيان أوردته شبكة «فوكس نيوز»: «عادت العديد من أنظمتنا إلى العمل بعد أن تسبب تحديث داخلي في بعض الانقطاعات صباح الثلاثاء، ونعمل على إعادة تشغيل الأنظمة المتبقية في أسرع وقت ممكن».

وفي وقت سابق من الثلاثاء، سجل موقع «داون ديتيكتور» المتخصص في رصد انقطاعات الإنترنت، ارتفاعاً حاداً في بلاغات المستخدمين المتعلقة بمشكلات تسجيل الدخول إلى خدمة «آي كلاود»، إلى جانب اضطرابات طالت خدمات «Apple Pay» و«Apple Music» و«Apple Card» ومتجر التطبيقات «App Store».

ويأتي بيان «أبل» عقب تأكيدات مماثلة من مسؤولين فيدراليين بشأن التراجع المؤقت في أداء الأنظمة الذي شهدته وكالة الأمن القومي الأميركية الثلاثاء، وكذلك انقطاع شبكة إدارة الطيران الفيدرالية الأسبوع الماضي، حيث أكدت السلطات أن كلتا الحادثتين نجمتا عن مشكلات تقنية وليس عن تهديدات سيبرانية.