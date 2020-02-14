5.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 5.3 مليارات درهم خلال الأسبوع الماضي.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 1476 مبايعة بقيمة 2.5 مليار درهم، منها 127 مبايعة لأراضٍ بقيمة 700 مليون درهم، و1349 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.8 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 2.8 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 69 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة جزر العالم، ثم مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة ند حصة.

وتصدرت «اليفرة 3» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم، تلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم، وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها ست مبايعات بـ15 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة برج خليفة، تلتها مبايعتان في منطقة مرسى دبي، الأولى بقيمة 20 مليون درهم والثانية بقيمة 13 مليون درهم.

وتصدرت «وادي الصفا 5» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت 142 مبايعة بقيمة 192 مليون درهم، تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 133 مبايعة بقيمة 179 مليون درهم، وثالثة في «مرسى دبي» بتسجيلها 118 مبايعة بقيمة 266 مليون درهم.