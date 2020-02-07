5.1 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 5.1 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 826 مبايعة بقيمة 2.5 مليار درهم، منها 94 مبايعة لأراض بقيمة 1.4 مليار درهم، و732 مبايعة لشقق والفلل بقيمة 1.1 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 2.6 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 700 مليون درهم في منطقة المركز التجاري الأولى، تلتها مبايعة بقيمة 236 مليون درهم في منطقة القرهود.

وتصدرت «الثنية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها ثماني مبايعات بقيمة 119 مليون درهم، وثالثة في «نخلة جميرا» بتسجيلها سبع مبايعات بـ62 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة برج خليفة، تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة مرسى دبي. وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت 90 مبايعة بقيمة 213 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 71 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم، وثالثة في «البرشاء جنوب الرابعة» بتسجيلها 68 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم.

- المبايعات استحوذت على 50% من إجمالي التصرفات.