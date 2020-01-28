«برج العرب» أفضل فندق في العالم.. تعرف على الأسباب

أعلنت «مجموعة جميرا» العالمية المتخصصة بإدارة الفنادق العالمية الفاخرة، والعضو في «دبي القابضة»، عن فوز فندقها الفاخر «برج العرب» بجائزتي «أفضل فندق في العالم» و«أفضل فندق في الشرق الأوسط»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز «ألترا ترافيل» في قطاع السفر الفاخر، للعام الثاني على التوالي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة جميرا»، جوزيه سيلفا: «نفخر بالشهرة العالمية التي اكتسبها (برج العرب) على مر السنين، والتي جعلته واحداً من أكثر الفنادق رقياً وفخامة في العالم»، لافتاً إلى أن نيل الفندق لهاتين الجائزتين ينطوي على خصوصية كبيرة بالنسبة لنا، كونه يأتي مباشرة بعد احتفاله بمرور 20 عاماً على تأسيسه.

وأكد سيلفا أن «برج العرب» هو خير مثال عن قدرة دبي على الابتكار وتخطي التوقعات، ورسم ملامح جديدة للريادة والتفوق.

بدوره، أكد نائب الرئيس الإقليمي لـ«مجموعة جميرا» والمدير الإداري لفندق «برج العرب»، أنتوني كوستا، أن «برج العرب» يجسد مكانة دبي وإرثها العريق، ويلعب دوراً رئيساً في ترسيخ مكانة الإمارة واحدة من أشهر الوجهات العالمية الواجب زيارتها.

يشار إلى أن تصميم الفندق جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتشييد مبنى ملهم يرسي مكانة دبي على الخارطة العالمية.

ويمثل الفندق الذي يأخذ شكل «الشراع» رمزاً للثقافة الإماراتية المتجذرة في الماضي، ومنارة تضيء درب المستقبل في دولة الإمارات، كما يتميز بتصاميمه الأنيقة والفاخرة.

وتُمنح جوائز «ألترا ترافيل» في قطاع السفر الفاخر، بناء على آراء المشاركين من قراء مجلة «ألترا ترافيل» لنسختيها في المملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط؛ وقرّاء «ذا تيليغراف ترافيل»؛ وأعضاء «ديسكفري» من برنامج الولاء الخاص بالتحالف العالمي للفنادق.

دبي ــ الإمارات اليوم