18.5 مليار درهم استثمارات المواطنات في سوق أبوظبي للأوراق المالية

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

أفاد سوق أبوظبي للأوراق المالية بأن عدد المواطنات اللاتي يستثمرن فيه بلغ، بنهاية عام 2019، 221 ألفاً و767 مستثمرة، يمتلكن 3.4 مليارات سهم، بقيمة 18.5 مليار درهم.

وأكد «السوق»، رداً على استفسارات «الإمارات اليوم»، أن المواطنات يشكلن أغلبية بين النساء في السوق، بواقع 74.5% من إجمالي عدد السيدات، البالغ 297 ألفاً و588 سيدة.

الحسابات الجديدة

وتفصيلاً، أكد سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن إجمالي عدد الحسابات الجديدة للمستثمرات في «سوق أبوظبي للأوراق المالية» بلغ 1569 مستثمرة خلال عام 2019، شكلن ما نسبته 34.9% من إجمالي عدد المستثمرين الجدد الذين دخلوا السوق خلال العام الماضي. وتصدرتهم المستثمرات الإماراتيات بـ1332 مستثمرة، وتلتهم المستثمرات من الجنسيات العربية بـ115 مستثمرة، ومن ثم المستثمرات من الجنسيات الأخرى بـ73 مستثمرة، بينما بلغت المستثمرات من دول مجلس التعاون الخليجي 49 مستثمرة.

المستثمرات الإماراتيات

وأوضح أنه، مع نهاية العام الماضي، بلغ عدد المستثمرات الإماراتيات 221 ألفاً و767 مستثمرة، وبلغ عدد المستثمرات من دول مجلس التعاون 59 ألفاً و193 مستثمرة، بينما بلغ عدد المستثمرات العربيات 10 آلاف و184 مستثمرة، ومن الجنسيات الأخرى 6444 مستثمرة.

القيمة السوقية

وبحسب السوق، بلغت القيمة السوقية لأسهم المستثمرات الإماراتيات في السوق، مع نهاية 2019، ما قيمته 18.5 مليار درهم، موزعة على 3.4 مليارات سهم، فيما بلغت القيمة السوقية لأسهم المستثمرات من دول مجلس التعاون الخليجي في السوق، ما قيمته 293.9 مليون درهم، موزعة على 201.3 مليون سهم.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم المستثمرات العربيات في السوق، ما قيمته 170.2 مليون درهم، موزعة على 98.7 مليون سهم. كما بلغت القيمة السوقية لأسهم المستثمرات من جنسيات أخرى في السوق ما قيمته 88.6 مليون درهم، موزعة على 39.9 مليون سهم. وبيّن السوق أن عدد المستثمرات بالسوق من مختلف الجنسيات، بلغ بنهاية عام 2019، نحو 297 ألفاً و588 مستثمرة، أي ما نسبته 37% من إجمالي عدد المستثمرين في السوق. وأكد الحرص على توفير بيئة ملائمة للمرأة، يمكنها فيها استثمار طاقاتها وتوظيف إبداعاتها، وتحفزها على التميز في هذا القطاع المهم.

37 %

حصة السيدات من إجمالي المستثمرين في «السوق».

74.5 %

نسبة المواطنات من إجمالي المستثمرات، البالغ عددهن 297.5 ألف سيدة.