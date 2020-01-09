الأسهم الأمريكية والأوروبية ترتفع بشكل جماعي في تداولات الأربعاء

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات جلسة الأربعاء، بعد تصريحات الرئيس "دونالد ترامب" بشأن الهجمات الإيرانية على قاعدة تابعة للولايات المتحدة في العراق.

وارتفع "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.6%، رابحا 161 نقطة وأغلق عند 28745 نقطة، كما صعد "ناسداك" بنسبة 0.7%، وربح 60 نقطة، وأغلق عند 9129 نقطة، كما ارتفع "S&P 500" بنسبة 0.5% أو رابحا 16 نقطة وأغلق عند 3253 نقطة.

وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنحو 0.2% أو بنحو نقطة واحدة إلى 418 نقطة.