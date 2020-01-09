الأسهم الأمريكية والأوروبية ترتفع بشكل جماعي في تداولات الأربعاء

المصدر:
- مدحت السويفي - دبي
التاريخ:
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات جلسة الأربعاء، بعد تصريحات الرئيس "دونالد ترامب" بشأن الهجمات الإيرانية على قاعدة تابعة للولايات المتحدة في العراق.
وارتفع "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.6%، رابحا 161 نقطة وأغلق عند 28745 نقطة، كما صعد "ناسداك" بنسبة 0.7%، وربح 60 نقطة، وأغلق عند 9129 نقطة، كما ارتفع "S&P 500" بنسبة 0.5% أو رابحا 16 نقطة وأغلق عند 3253 نقطة.
وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنحو 0.2% أو بنحو نقطة واحدة إلى 418 نقطة.
وارتفع "داكس" الألماني بنحو 0.7%، رابحا 93 نقطة واغلق على 13320 نقطة، فيما ارتفع "فوتسي" البريطاني بأقل من 0.1% أو بمقدار نقطة واحدة عند 7575 نقطة، وصعد "كاك" الفرنسي بنسبة 0.3%، رابحا 19 نقطة وأغلق عند 6031 نقطة.
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