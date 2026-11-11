ارتفاع الأصول المصرفية 4% إلى 5.815 تريليون درهم خلال الربع الثالث

ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في دولة الإمارات بنسبة 4% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري ليتجاوز 5.815 تريليون درهم، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 11.8%، وفق التقرير ربع السنوي لتطورات الأسواق النقدية والمصرفية والمالية الصادر اليوم عن المصرف المركزي.

وارتفع إجمالي ودائع البنوك العاملة في الدولة 2.7% على أساس ربع سنوي إلى 3.568 تريليون درهم، وبنسبة 12% على أساس سنوي.

وارتفعت ودائع المقيمين 2.2% إلى نحو 3.25 تريليون درهم، وودائع غير المقيمين 9.1% إلى 317.9 مليار درهم.

وأسهمت ودائع الجهات ذات الصلة بالحكومة بنحو 1.4 نقطة مئوية في نمو ودائع المقيمين خلال الربع، تلتها ودائع القطاع الخاص بمساهمة بلغت 0.6 نقطة مئوية.

كما ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 5.5% على أساس ربع سنوي إلى 2.908 تريليون درهم، وبنسبة 17.3% على أساس سنوي.

وفي التطورات النقدية خلال سبتمبر، بلغ عرض النقد "ن1" 1.022 تريليون درهم، فيما بلغ النقد المتداول خارج البنوك 161.6 مليار درهم، والودائع النقدية 860.7 مليار درهم.

وزاد عرض النقد "ن2" بنسبة 0.6% على أساس شهري، ليتجاوز 2.938 تريليون درهم.

وارتفع عرض النقد "ن3" بنسبة 1.2% خلال سبتمبر إلى 3.508 تريليون درهم، وأسهمت ودائع القطاع الحكومي في نموه، إذ ارتفعت 4.5% خلال الشهر إلى 570.1 مليار درهم.

وبلغت القاعدة النقدية 801.9 مليار درهم، فيما ارتفعت أرصدة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي 31.3% إلى 304.7 مليار درهم.

وبلغت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي 956.2 مليار درهم في نهاية سبتمبر.

وعلى صعيد المؤشرات المصرفية في سبتمبر، ارتفع إجمالي أصول البنوك 1.3% على أساس شهري إلى 5.815 تريليون درهم، وزاد إجمالي الائتمان 36.7 مليار درهم، أو 1.3%، إلى 2.908 تريليون درهم، وجاء ذلك مدفوعاً بارتفاع الائتمان المحلي 1.6% إلى نحو 2.305 تريليون درهم.

وارتفعت ودائع البنوك 0.9% من نحو 3.535 تريليون درهم في نهاية أغسطس إلى نحو 3.568 تريليون درهم في نهاية سبتمبر.

وزادت ودائع المقيمين 0.6% إلى 3.25 تريليون درهم، وودائع غير المقيمين 4.1% إلى 317.9 مليار درهم.

وارتفعت ودائع الجهات ذات الصلة بالحكومة 9.6% إلى 378.2 مليار درهم، مساهمة بنحو نقطة مئوية في النمو الشهري لودائع المقيمين، كما زادت ودائع المؤسسات المالية الأخرى 7.2% إلى 66.2 مليار درهم.

واستقرت ودائع القطاع الخاص عند 2.345 تريليون درهم، وودائع القطاع الحكومي عند 460.4 مليار درهم.

إلى ذلك أظهرت بيانات العمليات المصرفية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وصول قيمة التحويلات المصرفية بين البنوك إلى نحو 21.734 تريليون درهم منها 13.351 تريليون درهم تحويلات أجرتها البنوك ونحو 8.383 تريليون درهم أجراها متعاملون.

وبلغ عدد الشيكات التي تمت مقاصتها خلال الفترة أكثر من 16.241 مليون شيك بقيمة إجمالية تجاوزت 990.5 مليار درهم.