تراجع الدولار الأميركي من أعلى مستوياته في أكثر من عام ونصف مع انطلاق التداولات الآسيوية اليوم، فيما استقر مؤشره عند 103.80 نقطة.

وصعد اليورو 0.1% إلى 1.0974 دولار، والدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.6629 دولار، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3091 دولار، وبلغ الدولار النيوزيلندي 0.5474 دولار.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع الدولار 0.2% مقابل الين الياباني إلى 158.63 ين.

وفي سوق العملات المشفرة، انخفضت بتكوين 0.1% إلى 60795.03 دولار، وتراجعت إيثر 0.2% إلى 1714.96 دولار، بعد أن قلصتا جزءاً من المكاسب المسجلة عقب هبوط حاد يوم الجمعة.