14.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 14.6 مليار درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 744 مبايعة بقيمة 2.4 مليار درهم، منها 100 مبايعة لأراضٍ بقيمة 1.2 مليار درهم، و644 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.2 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 12.2 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 128 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، تلتها مبايعة بـ95 مليون درهم في منطقة جزر العالم، ثم مبايعة بقيمة 81 مليون درهم في منطقة القوز الصناعية الثالثة.

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 12 مبايعة بـ505 ملايين درهم، تلتها منطقة الحبية السادسة بتسجيلها 11 مبايعة بـ21 مليون درهم، وثالثة في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها ثماني مبايعات بـ54 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 13 مليون درهم، في منطقة برج خليفة، تلتها مبايعة بـ12 مليون درهم في منطقة الجداف، وأخيراً مبايعة بـ10 ملايين درهم في «برج خليفة».

وتصدرت «الخيران الأولى» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت 80 مبايعة بقيمة 124 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 56 مبايعة بـ113 مليون درهم، وثالثة في «جميرا الأولى» بتسجيلها 51 مبايعة بـ310 ملايين درهم.