9.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 9.3 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم، تسجيل 141 مبايعة بقيمة 300 مليون درهم، منها 20 مبايعة للأراضى بقيمة 100 مليون درهم و 121 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 200 مليون درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 35 مليون درهم فى منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم فى منطقة البرشاء جنوب الخامسة تليها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة ام سقيم الاولى.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 9 مليون درهم وتلتها منطقة الثنيه الخامسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 5 مليون درهم وثالثة فى الحبيه السادسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 3 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة الجداف كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 مليون درهم فى منطقة برج خليفة و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها17 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم وثالثة فى الوصل بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 9 مليارات درهم منها 16 رهنا لأراضى بقيمة 300 مليون درهم و 226 رهنا لفلل وشقق بقيمة 8.7 مليارات درهم، و كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 8.6 مليارات درهم وأخرى فى منطقة الورقاء الاولى بقيمة 147 مليون درهم.