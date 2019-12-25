بيع 39.7 ألف عقار سكني بـ 80.6 مليار درهم في دبي منذ بداية 2019

المصدر: مدحت السويفي - دبي

كشفت بيانات لدائرة الأراضي والأملاك في دبي عن أن عدد العقارات السكنية، التي تم بيعها خلال الفترة من أول يناير الماضي وحتى أمس، بلغ 39 ألفاً و765 عقاراً، بقيمة إجمالية وصلت إلى 80.6 مليار درهم.

وبحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم»، فإن «مرسى دبي» و«برج خليفة» و«حدائق الشيخ محمد بن راشد»، تصدرت المناطق الأعلى في مبيعات العقارات السكنية بدبي خلال تلك الفترة، حيث حلت «مرسى دبي» أولاً مع بيع 3334 عقاراً بقيمة ثمانية مليارات درهم، فيما جاءت منطقة برج خليفة في المرتبة الثانية ببيع 2334 عقاراً بـ7.8 مليارات درهم، بينما احتلت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المركز الثالث بمبيعات بلغت 2408 عقارات قيمتها 4.8 مليارات درهم.

إلى ذلك عزا تقرير حديث لمجموعة «بروبرتي فايندر»، الحركة الإيجابية للسوق العقارية في دبي منذ بداية العام الجاري، إلى سببين، الأول قرب تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي أوجد زخماً كبيراً في السوق، بينما تمثل السبب الثاني في التأثير الإيجابي الذي تركه قرار تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري، التي تهدف إلى وضع خطة طويلة لرسم مستقبل القطاع، حسب وضع السوق.

وأشار التقرير إلى أن التصرفات العقارية في دبي سجلت، خلال الـ12 شهراً الماضية، أكبر عدد من الصفقات العقارية، حيث تم تسجيل 44.59 ألف صفقة عقارية منذ نوفمبر 2018 وحتى نوفمبر 2019، وهو أكبر عدد للصفقات المسجّلة خلال 12 شهراً.

وأوضح التقرير أنه على المستوى الشهري، شهد نوفمبر الماضي أعلى مستوى خلال 11 عاماً بمجموع 5037 صفقة، ليتجاوز بذلك إجمالي عدد صفقات البيع خلال أكتوبر 2019 الذي سجل 4774 صفقة، وسبتمبر الذي شهد 4007 صفقات، لافتاً إلى أن ذلك يعد مؤشراً إلى أن سوق العقارات في دبي تستعدّ للزخم الكبير المرتقب قبل «إكسبو 2020».