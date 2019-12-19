13.5 مليار درهم مكاسب أسواق المال المحلية في 4 جلسات

المصدر: مدحت السويفي - دبي

حققت أسواق المال المحلية خلال الجلسات الأربع الماضية منذ بداية الأسبوع الجاري وحتى أمس، مكاسب بلغت أكثر من 13.5 مليار درهم، توزّعت بين مكاسب لسوق دبي المالي بقيمة 6.38 مليارات درهم، و7.15 مليارات درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وارتفع مؤشر سوق دبي بشكل متتالٍ منذ جلسة الأحد الماضي، حيث كان أفضلها جلسة أمس التي سجل فيها المؤشر ارتفاعاً بنسبة 1.05%، رابحاً 28.99 نقطة.

وتفصيلاً، شهد سوق دبي المالي ارتفاعاً بنسبة 2.1% خلال أربع جلسات تداول حقق فيها ارتفاعات متتالية منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث افتتح مؤشر السوق أولى جلسات الأسبوع عند 2727 نقطة، وأغلق خلال جلسة أمس على 2787.38 نقطة، رابحاً 60.38 نقطة.

وربحت القيمة السوقية للأسهم خلال الجلسات الأربع ما قيمته 6.38 مليارات درهم، إذ بدأ السوق بـ370.842 مليار درهم، وأنهى جلسة أمس على قيمة بلغت 377.23 مليار درهم.

وبالنسبة لجلسة، أمس، ارتفع مؤشر السوق 1.05%، رابحاً 28.99 نقطة، ليغلق عند 2787.38 نقطة، فيما شهد تداول 192.41 مليون سهم، بسيولة وصلت إلى 261.51 مليون درهم، مع تنفيذ 3299 صفقة.

وارتفعت القيمة السوقية خلال جلسة أمس 2.88 مليار درهم، حيث وصلت إلى 377.23 مليار درهم، مقابل 374.35 مليار درهم سجلتها في جلسة أول من أمس.

من جهته، شهد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً خلال الجلسات الأربع الماضية بنسبة 1.1%، محققاً قيمة سوقية بلغت 7.15 مليارات درهم.

وافتتح مؤشر السوق جلسة بداية الأسبوع على 5036 نقطة وأغلق بنهاية جلسة تداول أمس على 5094 نقطة، رابحاً 58 نقطة، ومحققاً في ثلاث جلسات منها (الإثنين والثلاثاء والأربعاء)، ارتفاعات متتالية، بينما تراجع في جلسة الأحد.

وارتفع مؤشر السوق بنهاية جلسة أمس بنسبة 0.72 %، رابحاً 36.2 نقطة ليصل إلى 5094.86 نقطة، في حين تم تداول 370.47 مليون سهم، بسيولة وصلت إلى 5.05 مليارات درهم، بعد تنفيذ 1639 صفقة.

2.88

مليار درهم ارتفاعاً

بالقيمة السوقية

لـ«دبي المالي»

في جلسة.