أسواق المال المحلية تربح 3.9 مليارات درهم في جلستين

المصدر: شريف اليماني - دبي

ربح رأسمال سوقَي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية نحو 3.9 مليارات درهم، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، التي اقتصرت على جلستين فقط، وسط تباين في تعاملات المستثمرين في السوقين، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.6%، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.32%.

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي خلال جلستي التداول، الأسبوع الماضي، بنسبة 0.6% مغلقاً عند 2694.71 نقطة.

وربح رأس المال السوقي نحو 1.4 مليار درهم.

وشهد قطاع الاستثمار والخدمات المالية أكبر ارتفاع بنسبة 1.96%، في حين حقق قطاع الصناعة أكبر تراجع بين مؤشرات بقية القطاعات بنسبة 10%.

واتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافٍ بلغ 2.63 مليون درهم و6.2 ملايين درهم و15.5 مليون درهم على التوالي، فيما اتجه الأجانب نحو الشراء بصافٍ بلغ 24.3 مليون درهم.

واتجهت المؤسسات نحو الشراء بصافٍ بلغ 8.43 ملايين درهم، فيما اتجه الأفراد نحو البيع بصافٍ بلغ 7.63 ملايين درهم، واتجه بقية المتعاملين نحو البيع أيضاً بصافٍ بلغ 799.5 مليون درهم.

من جهته، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.32% مغلقاً عند 5046.61 نقطة، فيما ربح رأسماله السوقي نحو 2.5 مليار درهم.

وحققت معظم مؤشرات القطاعات ارتفاعاً، بقيادة قطاع العقار الذي ارتفع مؤشره بنسبة 1.1%، بينما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.97%، وقطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.617%، وقطاع البنوك بنسبة 0.24%.

واتجه العرب والمواطنون نحو الشراء بصافٍ بلغ 401.6 ألف درهم و26.7 مليون درهم على التوالي، فيما اتجه الخليجيون والأجانب نحو البيع بصافٍ بلغ 12.3 مليون درهم و14.9 مليون درهم على التوالي. واتجهت المؤسسات نحو البيع بصافٍ بلغ 4.97 ملايين درهم، في حين اتجه الأفراد نحو الشراء بالقيمة نفسها.