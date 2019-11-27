تصرفات عقارات دبي تسجل رقماً قياسياً لأول مرة منذ 11 عاماً

المصدر: مدحت السويفي – دبي

كشف تقرير لمجموعة «بروبرتي فايندر» أن التصرفات العقارية في دبي، سجلت رقماً قياسياً يوم الأحد الماضي، لم يحدث منذ 11 عاماً، حيث شهدت التصرفات العقارية أعلى عدد للمعاملات العقارية الإجمالية المسجلة بدبي في يوم واحد، حيث تم تسجيل عدد 515 صفقة عقارية، بقيمة إجمالية تبلغ 888.3 مليون درهم، وهو الرقم الأعلى منذ عام في 2008.

وأشار التقرير إلى أن ثاني أعلى حجم معاملات كان بتاريخ 6 سبتمبر 2015، عندما تم تسجيل 405 صفقات عقارية في دبي. وتم تسجيل الحد الأدنى من المعاملات من العام بتاريخ 16 مايو الماضي، بواقع 163 صفقة عقارية.

ووفقاً لإحصاءات «بروبرتي فايندر»، سجلت أغلى صفقة عقارية بتاريخ 24 نوفمبر الجاري، حيث تم بيع منزل «بنتهاوس» مع خمس غرف نوم في الطابق الـ45 من مشروع «ون جي بي آر»، في منطقة «جميرا بييتش ريزدنس»، بقيمة 33 مليون درهم.

من جانبها، قالت مديرة البحوث والبيانات في مجموعة «بروبرتي فايندر»، لينيت عبّاد، إن «الربع الثالث من العام الجاري شهد صفقات قوية بالتزامن مع اقتراب موعد (إكسبو 2020)، ومن المتوقع أن تستمر معدلات النمو بوتيرة كبيرة العام المقبل».

وأشارت عبّاد إلى أن حجم معاملات البيع سجل، منذ بداية العام وحتى الشهر الجاري، ارتفاعاً بنسبة 4%، مقارنةً بحجم المعاملات في عام 2018،، مؤكدة أن هذه التوجهات ستستمر في عام 2020، حيث من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري في دبي إبرام معدلات كبيرة للصفقات العقارية مقارنة بالأعوام الماضية، لافتة إلى أن هذه الأرقام تشير إلى استمرار ثقة المستهلك بسوق العقارات في دبي، مع العديد من العروض الجديدة المميزة وبأسعار مناسبة، وذلك بدعم من اقتراب موعد «إكسبو 2020».